İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis trafik ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çarpmanın şiddetiyle kamyonetteki kavunlar yola saçılırken, kavun satıcısı Mehmet Baran yaralandı. Otomobil sürücüsü Mevlüt Var ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

DÜZCE (İGFA) - Edinilen bilgilere göre, Akçakoca yönünde seyir halinde olan 06 EGZ 709 plakalı otomobilin sürücüsü Mevlüt Var, Kentmenli Kavşağı civarında direksiyon hâkimiyetini kaybederek, yol kenarında kavun satışı yapan Mehmet Baran’a ait kavun yüklü kamyonete çarptı.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yol kenarında kavun satışı yapan bir kişi yaralandı.

