Keçiören Belediyesi, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürlüğü’nün öncülüğünde düzenlediği etkinlikle, özel gereksinimli çocuklara teknolojiyle iç içe, unutulmaz bir yaz günü yaşattı.ANKARA (İGFA) - Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi (TEKNOMER) ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu özel organizasyon, hem çocuklara keyifli anlar yaşattı hem de onların sosyal hayata katılımlarını teşvik etti.

Etkinlik, özel gereksinimli bireylerin toplumla bütünleşmelerini desteklemek, kendilerini değerli hissetmelerini sağlamak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla planlandı. Çocuklar, gün boyunca teknolojiyle dolu çeşitli alanlarda eğlenceli ve öğretici aktivitelerle buluştu.

Teknolojiyle keşif yaptılar

TEKNOMER’in teknolojik altyapısı sayesinde, etkinliğe katılan çocuklar farklı deneyim alanlarında teknolojiyi birebir yaşama fırsatı buldu. e-Spor odasında bilgisayar oyunları oynayan çocuklar, dijital rekabetin heyecanını yaşarken, XBox ve PlayStation gibi popüler oyun konsollarını da deneyimledi. Bu cihazlarla ilk kez tanışan bazı çocuklar ise büyük bir sevinç ve heyecan yaşadı.

Etkinliğin en ilgi çekici bölümlerinden biri ise sanal gerçeklik (VR) alanıydı. VR gözlüklerini takarak dijital dünyalara adım atan çocuklar, kimi zaman uzaya çıktı, kimi zaman okyanusların derinliklerini keşfetti. Bu deneyimler, çocukların hayal dünyalarını genişletirken onlara yeni perspektifler kazandırdı. Etkinlik kapsamında mikrofon başına geçen çocuklar, sevdikleri şarkıları söyleyerek keyifli anlar da yaşadı. Kimisi solo performans sergilerken kimisi arkadaşlarıyla birlikte düet yaptı. Bu alan, çocukların kendilerini özgürce ifade edebilmelerine olanak tanıdı.

Etkinliğin sonunda, greenbox stüdyosunda hatıra fotoğrafları çekilen çocuklar, günün anısını ölümsüzleştirdi. Ayrıca etkinlik boyunca çocuklara pamuk şeker, patlamış mısır ve sıcak yaz günlerinin vazgeçilmezi limonata ikram edildi. İkram saatlerinde yüzlerinden tebessüm eksik olmayan çocuklar, neşeli ve unutulmaz anlar yaşadı.

Başkan Özarslan’dan özel gereksinimli bireylere tam destek

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, etkinliğe dair yaptığı açıklamada, özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşamda daha görünür hale gelmesi gerektiğine dikkat çekerek şu mesajı paylaştı: “Özel gereksinimleri olan evlatlarımıza hak ettikleri değeri vermek ve onların ihtiyaçlarına yönelik yaşam koşullarını sağlamak bizlerin öncelikli görevidir. Bu anlayışla hareket ediyor, onlar için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösteriyoruz. Keçiören’de özel gereksinimli hiçbir vatandaşımız, evine kapanmak zorunda kalmadan hayatın olağan akışına dâhil olacak.”

Keçiören Belediyesi’nin bu anlamlı etkinliği, hem çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı hem de toplumsal duyarlılığı güçlendiren örnek bir uygulama olarak takdir topladı.