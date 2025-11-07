Düzce'de D-100 Karayolu Kapıcı Sapağı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, alkollü bir sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu iki araç çarpıştı, yol kenarındaki kabak tezgahı zarar gördü.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, 81 AAT 591 plakalı otomobilin sürücüsü, seyir halindeyken aracının lastiğinin patlamasıyla direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, aynı yönde ilerleyen 34 CRB 857 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, yol kenarındaki kabak tezgahına çarparak durabildi.

Kaza sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sürücünün alkollü olma ihtimali üzerinde duran ekipler, alkolünü gizlemeye çalışan sürücüye müdahale etti. Bu sırada kazaya karışan taraflar ve yakınları arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polis ekipleri tarafları ayırmakta güçlük çekerken, bölgeye jandarma takviyesi istendi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafları kontrol altına aldı. Yapılan kontrollerde sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Şüpheli sürücü, işlemleri yapılmak üzere jandarma ekiplerine teslim edildi.

Kazanın ardından herhangi bir yaralanma yaşanmazken, zarar gören kabak tezgahının sahibi olaydan dolayı şikâyetçi olmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.