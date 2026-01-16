Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan 'Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı (2026-2028)', ilgili tüm kurumların uzlaşısıyla tamamlandı. Yeni plan, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe girecek.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelede izlenecek yol haritasını belirleyen yeni eylem planını kamuoyuyla paylaştı. 2021/22 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe giren ve 2021-2023 dönemini kapsayan önceki eylem planının uygulama süresinin sona ermesi üzerine, yeni dönem için kapsamlı bir çalışma yürütüldü.

Bakanlık koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, mücadelede görev alan tüm kurumların katkı ve uzlaşısıyla 'Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı (2026-2028)' hazırlandı. Yeni planla, önümüzdeki dönemde alınacak tedbirlerin belirlenmesi, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve kaçakçılıkla mücadelenin daha etkin yürütülmesi hedefleniyor.

Eylem planının yürürlüğe girme sürecine ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nden alınan görüş doğrultusunda, plana dayanak teşkil eden Cumhurbaşkanlığı Genelgesi de yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı, akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelede kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayarak, hazırlanan eylem planının ilgili tüm kurumlar için yol gösterici olacağını belirtti.

Yeni dönem eylem planına ulaşmak için tıklayabilirsiniz