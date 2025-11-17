Bunlar da ilginizi çekebilir

Eğitim de dokuz günlük ara tatil sona erdi...

Bakan Yerlikaya, milletin birlik ve beraberliğine, devletin bütünlüğüne kastedenlere karşı mücadelelerinin kararlılıkla süreceğini belirtti.

Operasyonların İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bolu, Çanakkale, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Manisa, Malatya, Muş, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Bursa, Mersin ve Zonguldak'ta düzenlendiğini duyuran Bakan Yerlikaya, gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ'ye üye oldukları, örgüte ait şirketlerde geçmişte çalıştıkları, örgütün gizli haberleşme yöntemlerini kullandıkları, Emniyet mahrem yapılanması içinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildiğini açıkladı.

Operasyonlarda aralarında aktif kamu görevlileri ve özel sektör çalışanlarının da bulunduğu 71 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar sonucunda 27 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiğini bildirdi.

