Düzce'de silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, birleştirildiğinde yaklaşık 2 bin 100 tabanca yapılabilecek 46 bin 655 tabanca parçası ele geçirildi. Olayla bağlantılı 6 şüpheli gözaltına alındı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Teknik ve fiziki takip sonucu ekipler, Tokuşlar Mahallesi'nde M.E.K'ye ait bir iş yerinden, kolilerle malzeme yüklenen bir yolcu otobüsü ile bir otomobili tespit etti. Şüpheli araçları takibe alan polis ekipleri, Anadolu Otoyolu girişinde araçları durdurarak arama yaptı.

2 BİN 100 TABANCA YAPILABİLECEK PARÇA YAKALANDI

Araçlarda yapılan detaylı aramalarda, birleştirildiğinde (bazı parçaları eksik olmak üzere) yaklaşık 2 bin 100 tabanca üretilebilecek 46 bin 655 adet tabanca parçası ele geçirildi. Operasyonun devamında, şüpheliye ait iş yerinin deposunda yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca ile 152 fişek bulundu.

Operasyon kapsamında olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen A.Ö. (52), M.C.Ö. (43), I.İ. (43), D.D. (28), M.E.K. (64) ve Z.K. (26) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, 'Silah Ticareti Yapmak' suçlamasıyla sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Soruşturma çok yönlü olarak sürülüyor.