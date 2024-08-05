Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün girişimleri ile Düzce Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kampüsü yapılmak üzere Düzce Belediyesi’ne kazandırılan fidanlık arazisi otoparka dönüştürüldü.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kampüsü yapılmak üzere Düzce Belediyesi'ne kazandırılan fidanlık arazisi otopara dönüştürüldü.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 bin 700 metrekare alana sahip arazinin zemininde iyileştirmeler yapılması sonrası 150 araç kapasiteli otopark, ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına sunuldu.