Yıldırım Belediyesi, belediyeye bağlı kütüphanelerde ders çalışarak 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda üniversiteye yerleşen gençleri Uludağ'da düzenlediği özel programda bir araya getirdi. Başarılı öğrenciler, teleferikle çıktıkları Uludağ'da mangal, müzik ve eğlence dolu bir gün geçirdi.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, hayatın her alanında desteklediği gençleri üniversite sınavının ardından da yalnız bırakmadı. Belediyeye bağlı kütüphanelerde yıl boyunca ders çalışarak üniversite hayallerine ulaşan gençler, Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen programla Uludağ'da buluştu. Teleferikle Uludağ'a çıkan gençler, eşsiz Bursa manzarası eşliğinde keyifli bir gün geçirirken; mangal, müzik ve çeşitli etkinliklerle üniversite başarısını hep birlikte kutladı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programda, sınav maratonunun stresini atan öğrenciler, doyasıya eğlendi.

'GENÇLERİMİZLE GURUR DUYUYORUM'

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da programda gençleri yalnız bırakmadı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Yılmaz, gençlerle sohbet ederek üniversite yıllarından ve eğitim hayatından deneyimlerini paylaştı. Gençleri hayatın her alanında desteklediklerine vurgu yapan Başkan Oktay Yılmaz, 'Gençlerimizin başarıları bizim için büyük bir gurur kaynağı. Gençlerimizin eğitim hayatlarının her aşamasında yanlarında olmayı görev biliyoruz. Bugün burada üniversiteyi kazanan gençlerimizin mutluluğunu paylaşmak bizim için çok kıymetli. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum' dedi.

'DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK'

Eğitime ve gençliğe yapılan yatırımın geleceğe yapılan en büyük yatırım olduğunu belirten Başkan Oktay Yılmaz, 'Kütüphanelerimizde sabahlayarak, emek vererek hayallerindeki üniversiteleri kazanan evlatlarımızla gurur duyuyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak her zaman gençlerimizin yanında olduk; kütüphanelerimizle, ücretsiz kurslarımızla ve sosyal imkanlarımızla onların destekçisi olduk. Bugün de bu büyük başarının sevincini Uludağ'da hep birlikte paylaşıyoruz. Ülkemizin geleceğini inşa edecek olan gençlerimizin her adımında yanında olmaya ve eğitime desteğimizi artırarak sürdürmeye devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.