Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam'ın katılımıyla Kayseri'de düzenlenen festivalde; sergiler, FotoMaraton, Yahyalı halıları söyleşisi, ahşap baskı atölyesi, çocuk müzikalleri ve ASELSAN teknoloji etkinlikleri ile sanat ve kültür buluştu.

KAYSERİ (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam ve beraberindeki heyet, festival kapsamında Kayseri'nin farklı noktalarında sanatseverlerle buluşan sergileri ziyaret etti.

Heyet, Kayseri Kale İçi Arkeoloji Müzesi'nde 'Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri' sergisinde Osmanlı dönemine ait kutsal emanetleri ve tarihi eserleri inceleyerek sergi hakkında bilgi aldı. Aynı müzede yer alan 'Yaşayan Miras: Kayseri' sergisinde ise kentin geleneksel sanatlarını ve somut olmayan kültürel mirasını yansıtan eserleri inceledi. 'Hâne' sergisini de ziyaret eden heyet, hat sanatının geleneksel estetik anlayışını farklı yorumlarla buluşturan eserleri yakından inceleme fırsatı buldu.

KAYSERİ'NİN KÜLTÜREL MİRASI OBJEKTİFLERE YANSIDI

Kayseri Kale İçi Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen 'FotoMaraton Kayseri' ve 'FotoMaraton Çocuk' etkinlikleri, amatör ve profesyonel fotoğraf tutkunlarını bir araya getirdi. Festival kapsamında belirlenen temalar doğrultusunda gerçekleştirilen çekimlerde katılımcılar, Kayseri'nin tarihi, kültürel ve mimari değerlerini kendi bakış açılarıyla fotoğraf karelerine taşıdı.

Aynı gün dijital platform üzerinden sisteme yüklenen fotoğraflar alanında uzman jüri tarafından değerlendirmeye alındı. Dereceye giren eserlerin ödüllendirileceği etkinlik kapsamında seçili çalışmaların sergilenmesiyle Kayseri'nin görsel hafızasına katkı sunulması hedeflendi. FotoMaraton Çocuk kapsamında ise 8-13 yaş arasındaki çocuklar, aileleri, jüri üyeleri ve deneyimli fotoğrafçılar eşliğinde gerçekleştirdikleri fotoğraf yürüyüşüyle kentin kültürel değerlerini keşfetme fırsatı buldu.

YAHYALI HALILARININ 250 YILLIK DOKUMA GELENEĞİ ANLATILDI

Kayseri Kale İçi Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirilen 'Yaşayan Miras Söyleşisi: Yahyalı Halıları' programında, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yaklaşık 250 yıllık geçmişe sahip, coğrafi işaret tescilli Yahyalı halılarının köklü dokuma geleneği ele alındı.

Söyleşide yüzde 100 yün ve doğal kök boyalar kullanılarak üretilen Yahyalı halılarının geleneksel üretim teknikleri, motiflerin taşıdığı sembolik anlamlar ve usta-çırak ilişkisiyle kuşaktan kuşağa aktarılan dokumacılık kültürü katılımcılarla paylaşıldı. Programda ayrıca Yahyalı halılarının toplumsal hafıza, estetik anlayış ve kültürel kimlik açısından taşıdığı değer üzerinde duruldu.

AHŞAP BASKI SANATININ İNCELİKLERİ AKTARILDI

Esra Susal tarafından Kayseri Kale İçi Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirilen Ahşap Baskı Atölyesi'nde katılımcılar, yazmacılık olarak da bilinen geleneksel baskı sanatını yakından tanıdı.

Ahşap kalıplar yardımıyla desenlerin kumaş üzerine aktarılma sürecinin ele alındığı atölyede, Osmanlı döneminde kaftandan seccadeye, bohçadan sofra örtüsüne kadar pek çok alanda kullanılan kalıp baskı tekniğinin tarihsel gelişimi ve uygulama yöntemleri katılımcılara aktarıldı. Çocuk ve yetişkinlere yönelik ayrı programlarla gerçekleştirilen atölyede katılımcılar geleneksel sanatın uygulama aşamalarını deneyimleme fırsatı buldu.



ÇOCUKLAR FESTİVAL HEYECANINA ORTAK OLDU

Kayseri Kültür Merkezi'nde sahnelenen 'Elsa Çocuk Müzikali', Elsa ve kardeşi Anna'nın en yakın arkadaşları Dedektif Prens Hans için hazırladıkları doğum günü partisinin etrafında gelişen renkli macerayı çocuklarla buluşturdu. Olaf'ın da dahil olduğu hikayede Sihirbaz Dombi'nin Elsa'nın sihirli asasını ele geçirme planıyla gelişen mücadele, müzik ve dans eşliğinde sahneye taşındı.

Günün bir diğer çocuk etkinliği 'Bremen Mızıkacıları' oldu. Yaşadıkları çiftlikten ayrılmak zorunda kalan köpek, kedi, horoz ve eşeğin birlikte çıktıkları yolculuğu konu alan oyun, kendi orkestralarını kurmaya karar veren dört arkadaşın maceralarını müzik ve dans eşliğinde çocuk izleyicilerle buluşturdu.

KAYSERİ'DE TARİH VE SANAT SERGİLERLE BULUŞTU

Festival kapsamında 'Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri', 'Yaşayan Miras: Kayseri' ve 'Hâne' sergileri ziyaretçilerini ağırladı. Kayseri'nin kültürel mirasını, geleneksel sanatlarını ve Anadolu'nun köklü sanat birikimini farklı yönleriyle ele alan sergiler, festivalin ilk gününde sanatseverlerin ilgisine sunuldu.

'Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri' sergisinde Osmanlı'nın kutsal mekanlarla kurduğu bağı ve Haremeyn'e hizmet anlayışını yansıtan tarihi eserler ziyaretçilerle buluşurken, 'Yaşayan Miras: Kayseri' sergisi kentin kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel sanatlarını görünür kıldı. 'Hâne' sergisi ise hat sanatının köklü estetik anlayışını farklı yorumlarla sanatseverlerle buluşturdu.



ÇOCUK KÖYÜ'NDE EĞLENCE, GELENEK VE TEKNOLOJİ BİR ARADA

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde kurulan Çocuk Köyü, festivalin ilk gününde eğlenceden sanata, geleneksel oyunlardan bilim ve teknolojiye uzanan etkinlikleriyle çocukları ağırladı. Şişme oyun parkurları, dijital oyun alanları, panayır çadırları, yaratıcı atölyeler, geleneksel yarışmalar ve Karagöz Atölyesi'nde farklı deneyimler yaşayan çocuklar, VR Balon Turu ile sanal gerçeklik teknolojisi aracılığıyla Kapadokya coğrafyasını keşfetme fırsatı buldu.

ASELSAN Çocuk Şenliği kapsamında ise Tekno Macera Tırı ile bilim ve teknoloji çocuklarla buluştu. İnteraktif deneyim alanları ve teknoloji sergilerinin yanı sıra Mucitler Müzesi Sergi Alanı'nda insanlık tarihine yön veren önemli icatlar ve mucitlerin hikayeleri çocuklara aktarıldı. Artırılmış gerçeklik teknolojisiyle hazırlanan 'Tekno Maceracılar, Bir Doğa Yolculuğu' dijital kitap deneyimi, Bilim Şov ve saha etkinlikleri de çocukların bilim ve teknoloji dünyasını eğlenerek keşfetmelerine imkan sundu.