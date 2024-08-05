Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere yönelik düzenlediği İl Ormanı Gençlik Kampında 16-22 yaş arası gençler, farklı aktiviteler, oyunlar, şarkılar ve türkülerle doğanın kalbinde keyifli zaman geçirdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlere yönelik düzenlenen “İl Ormanı Gençlik Kampı” ilk misafirlerini ağırladı.

Gençlik kampı ilk olarak kapılarını 16-22 yaş grubu gençlere açtı. Gençler kamp çadırlarını kurdu, çuval yarışı, dart, tırtıl oyunu, sandalye kapmaca ve halat çekme gibi aktivitelerle kampın tadını çıkardı. Kampta ayrıca gençler şarkılarla, türkülerle doğanın keyfini sürdüler.

Gençlerin yaz tatillerine renkli programlarla anlam katan ve gençlere doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı sunan kampın ilkine Başkan Yusuf Alemdar da ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da katıldı.

İl Ormanı’nda bulunan bungalov ve çadırlarda gerçekleştirilen yaz kampında 50’den fazla genç yer aldı.

Gençlerle sohbet eden Başkan Alemdar ve Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, ilk kez kapılarını açan kamp için sağlıklı, huzurlu ve neşeli olsun diyerek kamp ateşini gençlerle birlikte yaktı.

Kamp ateşi yandıktan sonra gençlerle birlikte şarkılar, türküler söyleyen Başkan Alemdar, böylesi güzel bir programda buluşmaktan mutlu olduğunu ifade ederek Sakarya’daki yeni neslin istek ve taleplerini dinledi.

Gençlik etkinliklerinin sayısının sayısını ifade eden Alemdar, gençlere gelecekle ilgili önemli tavsiyeler verdi.

HAYALLERİNİZİ ERTELEMEYİN

Alemdar, insanların yönlendirmeleriyle değil fikirle yol çizilmesi gerektiğini ifade ederek, “Başkalarının tavsiyeleriyle, yönlendirmesiyle yol çizmeyin. Sorgulayıcı olun, araştırmalar, analizler yapın ve kendi inandığınız aklınıza, örfünüze, adetinize, kültürünüze ve en önemlisi de medeniyetinize uygun olan yolu seçin. Domates ekilen bir tarlada yonca yetiştiremezsiniz. Kültürünüzün peşinden gitmeyi asla unutmayın. Hayallerinizi ertelemeyin, inancınızdan da vazgeçmeyin.” ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Yardımcısı Yavuz ise “Z” kuşağına umutla baktıklarını ifade ederek, gençlerin Türkiye’nin yükselişinde en önemli rolü alacaklarını kaydetti. Başkan Alemdar ve Yavuz, kampa katılan gençlerle günün anısına fotoğraf çekildi.