Düzce’nin Yığılca ile Zonguldak’ın Alaplı ilçeleri arasındaki bağlantı yolunda, hayvanseverler sahipsiz sokak hayvanları için kulübeler inşa etti. Yazın sıcaktan, kışın soğuktan koruma amaçlayan projeyle, hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmesi hedeflendi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’nin Yığılca ilçesi ile Zonguldak’ın Alaplı ilçesini bağlayan yol üzerinde, bir grup hayvansever sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için anlamlı bir adım attı.



Sahipsiz hayvanları yazın kavurucu sıcağından ve kışın dondurucu soğuğundan korumak amacıyla kulübeler inşa eden gönüllüler, bölge halkına da destek çağrısında bulundu.

Hayvanseverler, kulübelerin hayvanların barınma ihtiyacını karşılamak için tasarlandığını belirterek, “Bu kulübeler, sokak hayvanlarının daha güvenli ve konforlu bir yaşam sürmesini sağlayacak. Bölgeden geçen vatandaşlarımızdan ricamız, bu hayvanlar için yiyecek veya mama bırakmaları” dedi.

Gönüllüler, “Elimızden geldiğince bakımlarını yapmaya çalışıyoruz. Destek olmak isteyenlere şimdiden teşekkür ederiz” diyerek projeye katkıda bulunmak isteyenleri davet etti.