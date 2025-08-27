Bursa Osmangazi Belediyesi düzenlediği söyleşilerle dünya çapında başarı elde etmiş girişimcileri gençlerle buluşturarak gençleri girişimciliğe teşvik ediyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi, gençleri girişimciliğe teşvik etmek amacıyla düzenlediği “Girişimci Kafası” söyleşileriyle iş dünyasında başarıya ulaşmış isimleri gençlerle buluşturmaya devam ediyor.

Gençlik ve Girişimcilik Merkezi’nde gerçekleşen son buluşmada, Elektroteks Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler gençlerle bir araya geldi.

İş hayatına sıfırdan başlayarak bugün entegre yatak üretim tesislerinin dünya çapında yüzde 60’ından fazlasını üreten bir şirketin başına geçen Osman Güler, hayat tecrübelerini ve başarıya giden yolu gençlerle paylaştı. Bulgaristan’dan Türkiye’ye 1989 yılında gelen Güler, 1990’da kendi şirketini kurarak girişimcilik yolculuğuna adım attığını anlattı.

“Birçok genç başarıyı çok zor sanıyor ama yeterli çaba ve hedefe bağlılıkla her şey mümkün” diyen Güler, gençlerin dünya markaları oluşturarak küresel ölçekte söz sahibi olabileceklerini vurguladı.

Söyleşiye katılan gençler ise düzenlenen bu buluşmalar sayesinde iş hayatında büyük başarılar elde etmiş girişimcilerden yeni bilgiler öğrenme fırsatı bulduklarını söyleyerek kendilerine bu imkanı sunan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.