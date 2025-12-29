Hasanlar Barajı havzasında yer alan Yığılca ilçesi, son yılların en yoğun kar yağışlarından birini yaşıyor. Kar kalınlığının yer yer 60 santimetreyi aştığı ilçede belediye ekipleri 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - İstanbul'un önemli içme suyu kaynaklarından Hasanlar Barajı'nı besleyen havzada bulunan Yığılca ilçesi, etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Son yılların en yoğun yağışlarından biri olarak değerlendirilen kar yağışı sonrası ilçe genelinde kar kalınlığı bazı bölgelerde 60 santimetrenin üzerine çıktı.

Kar yağışının başlamasıyla birlikte harekete geçen Yığılca Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını hızlandırdı. Belediye ekipleri, ilçe merkezi ve mahalle yollarında ulaşımın aksamaması için iş makineleriyle 24 saat esasına göre kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.

Özellikle ana arterler başta olmak üzere sokak ve mahalle aralarında yoğun mesai harcayan ekipler sayesinde, şu ana kadar ilçe merkezinde ulaşımda ciddi bir aksama yaşanmadığı bildirildi. Belediye yetkilileri, yağış süresince çalışmaların aralıksız devam edeceğini açıkladı.