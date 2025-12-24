Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir traktör motoru tamir dükkanında çıkan yangın, itfaiye ve çevre esnafının müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde Güneyaltı Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde Yener Topkara'ya ait traktör motoru tamirhanesinde, çırağın çalıştığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Yığılca Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerine sanayi esnafı da destek verdi. El birliğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda yangın diğer dükkanlara sıçramadan söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı olayda, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.