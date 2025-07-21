Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hakan Çakır, LGS’deki şaibe iddialarına tepki göstererek, “Bu bir sınav skandalı değil, bir kuşağın alın terinin gaspıdır,” dedi ve MEB’e şeffaflık çağrısı yaptı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hakan Çakır, Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) ortaya atılan şaibe iddialarına sert tepki gösterdi.

Eğitimde fırsat eşitliği ilkesine vurgu yapan Çakır, “Eğer iddialar doğruysa, bu sadece bir sınav skandalı değil; bir kuşağın alın terinin gaspıdır” dedi.

Gençlerin “çalışırsan başarırsın” inancıyla yıllarca mücadele ettiğini belirten Çakır, sınavlarda oluşan şüphenin geleceğe olan güveni zedeleyebileceğini ifade etti.

Çakır, “Torpilin her alanda konuşulduğu bir düzende, sınavlar temiz kalmalı. Çocuklar ‘Çalışmakla olmuyor mu?’ diye soruyor. Bu belirsizlik, en büyük kötülüktür” diyerek kamuoyunun duygularına tercüman oldu.

Özellikle kırsalda ve dezavantajlı bölgelerde yaşayan öğrencilerin bu iddialarla umutsuzluğa kapıldığını vurgulayan Çakır, “Bir öğrenci elinden geleni yapıyor, ama beklenmedik bir isim tam puan alıyor. Bu çocuğa ‘Yine de çalış’ mı diyeceğiz?” sözleriyle sistemdeki güven kaybına dikkat çekti.Milli Eğitim Bakanlığı’na şeffaflık çağrısı yapan Çakır, “Adaletsizlik varsa ortaya çıkarılsın, yoksa kamuoyu net ve inandırıcı verilerle aydınlatılsın. Belirsizlik, çocuklara yapılacak en büyük haksızlıktır” diye konuştu.