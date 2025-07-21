SASKİ, SAÜ Tıp Fakültesi öğrencilerini Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde ağırladı. Gerçekleştirilen gezide, halk sağlığını doğrudan etkileyen arıtma süreçleri öğrencilere detaylı şekilde aktarıldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencilerini Halk Sağlığı Stajı kapsamında Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde ağırladı. Uzmanlar, toplum sağlığının temel bileşenlerinden biri olan içme suyunun kalite ve güvenliğini koruma yöntemlerini hekim adaylarıyla paylaştı.

Modern tesiste uygulamalı eğitim

Hekim adayları arıtma tesisinde suyun doğal kaynaktan alınmasından itibaren geçtiği tüm fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçleri uzmanlar eşliğinde adım adım gözlemledi. Su güvenliği konusunda saha bilgisi kazanan öğrenciler, içme suyunun sağlıkla buluşma sürecine dair kapsamlı bilgiler edindi.

Su yönetimi, sürdürülebilirlik ve halk sağlığı

Gezi sırasında yalnızca teknik bilgilerle sınırlı kalmayan öğrenciler su kaynaklarının korunması, sürdürülebilir kullanımı ve arıtma kalitesinin insan sağlığı üzerindeki etkileri hakkında bilgilendirildi. Alanında uzman SASKİ çalışanları tarafından verilen uygulamalı eğitim sayesinde, teorik bilgiler saha deneyimiyle pekiştirildi.

“Bilgi paylaşımıyla geleceğe yatırım yapıyoruz”

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “İçme suyunun güvenli bir şekilde abonelere ulaştırılması halk sağlığının en önemli unsurudur. Uzmanlarımız bu hassas süreci hekim adaylarımıza detaylı biçimde aktardı. Bilgi ve deneyimlerimizi genç arkadaşlarımızla paylaşarak, toplumsal bilinç açısından geleceğe yatırım yapıyoruz.” ifadelerine yer verildi.