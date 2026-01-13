Bilecik Bozüyük'te etkili olan kar yağışının ardından, vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için Bozüyük Belediyesi ekipleri sahaya indi. Yayaların güvenli ve rahat bir şekilde ulaşımını sağlamak amacıyla özellikle kaldırımlarda biriken karlar titizlikle temizleniyor.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Vatandaşlar tarafından bugün yoğun olarak kullanılan Kapalı Pazar çevresi başta olmak üzere, ilçe genelindeki yaya güzergâhlarında oluşan kar birikintileri, Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı ve koordineli bir şekilde temizleniyor.

Belediye ekipleri, olası buzlanma risklerine karşı da gerekli önlemleri alırken, çalışmaların gün boyunca aralıksız süreceği belirtildi. Bozüyük Belediyesi, kış şartlarında da vatandaşların güvenliğini ve konforunu ön planda tutarak, karla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.