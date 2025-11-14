Bunlar da ilginizi çekebilir

Hırvatistan'da kayıp yangın söndürme uçağı bulundu: Pilot şehit oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta en gerçekçi çözüm iki devletli yapıdır

Kayseri Şeker'den 188 milyon liralık söküm avansı

Milli Savunma Bakanlığı, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı diledi.

Kahraman askerler, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından defnedilmek üzere memleketlerine uğurlandı.

Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay ile kuvvet komutanları katıldı.

ANKARA (İGFA) - Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askerî kargo uçağımızdaki 20 kahraman silah arkadaşımız için Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağındaki 20 kahraman şehit, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenle son yolculukları için memleketlerine uğurlandı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.