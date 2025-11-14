Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağındaki 20 kahraman şehit, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenle son yolculukları için memleketlerine uğurlandı.
ANKARA (İGFA) - Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askerî kargo uçağımızdaki 20 kahraman silah arkadaşımız için Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi.
Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay ile kuvvet komutanları katıldı.
Bakan Güler, şehit aileleriyle yakından ilgilenerek başsağlığı dileklerini iletti.
Kahraman askerler, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından defnedilmek üzere memleketlerine uğurlandı.
Milli Savunma Bakanlığı, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı diledi.