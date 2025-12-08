Dünya genelinde 105 ülkeden 1745 üniversitenin değerlendirildiği UI GreenMetric 2025 sıralamasında Türkiye'den 141 üniversite yer aldı, 6'sı ilk 100 içine girmeyi başardı. YÖK Başkanı Erol Özvar, söz konusu sonuçların, üniversitelerin yeşil dönüşümdeki kararlılığını gösterdiğini söyledi.

ANKARA (İGFA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, UI GreenMetric 2025 Dünya Üniversite Sıralaması sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunarak, Türk üniversitelerinin sürdürülebilirlik alanındaki güçlü ilerleyişini vurguladı.

YÖK Başkanı Özvar, 105 ülkeden 1745 üniversitenin incelendiği endekste Türkiye'den 141 üniversitenin yer almasının ve 6 üniversitenin ilk 100'e girmesinin, yükseköğretimde iklim dostu kampüs yaklaşımının önemli bir göstergesi olduğunu belirtti. Açıklamasında, sürdürülebilirlik çalışmalarının sadece çevre düzenlemeleriyle sınırlı olmadığını ifade eden Özvar, altyapıdan enerji verimliliğine, iklim değişikliğiyle mücadeleden su ve atık yönetimine, toplu ulaşım uygulamalarından eğitim ve araştırma politikalarına kadar bütüncül bir dönüşüm yürütüldüğünü söyledi.

İşte dünya sıralamasında ilk 100'e giren 6 üniversitemiz:

Prof. Dr. Özvar, yükseköğretim sisteminin yeşil dönüşümünü kararlılıkla sürdürdüğünü ifade ederek, bu sürece katkı sunan tüm yükseköğretim kurumları tebrik etti.