Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 'Üniversite Bölüm Tanıtım ve Kariyer Günleri' Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Fuaye Alanı'nda yapıldı.

MALATYA (İGFA) - Malatya'da ilk kez gerçekleştirilen etkinlik, eğitim ve kariyer konusunda önemli bir buluşma noktası oluşturdu. Türkiye'nin farklı bölgelerinden 20 üniversitenin yer aldığı tanıtım programına katılan öğrenciler, bölüm tanıtımlarından kariyer planlamasına kadar geniş bir yelpazede bilgiler aldı.

Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Fuaye Alanı'nda yapılan 'Üniversite Bölüm Tanıtım ve Kariyer Günleri'nde stantlarda öğrencilerle birebir görüşmeler sağlanırken aynı zamanda bölüm, program ve kampüs gibi bilgilendirmeler de gerçekleştirildi. Ayrıca öğrencilerin gelecek planlamaları hususunda üniversitelerin akademisyenleri tarafından her saat başı konferanslar yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 'Üniversite Bölüm Tanıtım ve Kariyer Günleri'nin güzel bir program olduğunu söyleyen öğrenciler, organizasyonun gelecek konusunda karar vermelerine yardımcı olduğunu belirttiler.

'GENÇ VE DİNAMİK BİR ÜNİVERSİTEYİZ'

Üniversite Bölüm Tanıtım ve Kariyer Günleri programına katılan Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Görevlisi Dilara Altay Öztürk, 'Malatya Turgut Özal Üniversitesi'ni tanıtmak için geldik. Genç dinamik bir üniversiteyiz. Lise öğrencilerinin sorularını cevaplamak amacıyla buradayız. Onlara üniversitemizi ve üniversite hayatında nelerle karışılacaklarını anlatıyoruz. Öğrencilere desteğimiz olduysa çok mutlu olacağız. Bu güzel etkinlikten dolayı Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz' diye konuştu.

'ORGANİZASYON ÇOK FAYDALI'

Öğrencilerin kariyer planlamasına katkı sunmak amacıyla geldiklerini söyleyen Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Şeyma Karabulut Bozan, 'Öğrencilerin kariyer planlaması hususunda, onların geleceklerinin şekillendirmesi açısından yardımcı olmak ve tanıtım amacıyla etkinliğe geldik. Etkinlikten dolayı Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir organizasyon çok faydalı. Çünkü öğrencilerimizin duymadığı ya da aşina olduğu bölümleri daha iyi kavrayabiliyor. İstihdam olanaklarından da bahsettiğimiz için mesleklerini daha iyi seçebilirler' sözlerine yer verdi.

Adıyaman Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlerinden Mustafa Polat , 'Adıyaman'ı ve Adıyaman Üniversitesi'ni tanıtmamak için geldik. Bu güzel organizasyona ev sahipliği yaptığı için Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Katılım çok güzel. Öğrencilerimizin kariyer yolculuğunda yardımcı olamaya çalışıyoruz' açıklamalarında bulundu.

Üniversiteyi Malatya'da okumak istediğini vurgulayan Hasan Hüseyin Kaya, 'Ben üniversiteyi Malatya'da okumak istediğim için özellikle Malatya'da bulunan üniversitelere baktım. İnönü Üniversitesi hukuk fakültesini düşünüyorum. Sağ olsunlar tanıtımlarını yaptılar. Organizasyonu beğendik, güzel bir ortam ve ikramlar da var' şeklinde konuştu.

Ali Alperen Kaplan ise, 'Üniversite seçeceğim malum daha genç ve 12. sınıf öğrencisiyim. İçimde bir üniversite sınav telaşı var. Buraya gelmemim ilk sebebi hangi üniversite daha güzel ve hangi üniversitenin daha iyi imkânları var, onları öğrenmek. Bir de öğrenciler üniversite tercihlerinde hangi ilde, hangi üniversitenin olduğunu bilmiyorlar. Dolayısıyla buradaki tanıtım stantlarında öğrenmiş olduk. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederiz. Umarım 2026 YKS'de herkes istediği bölüme gider' dedi.