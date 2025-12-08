Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından, TÜBİTAK 2204-A ve 2204-B proje yarışmalarına yönelik çevrim içi olarak düzenlenen eğitim programı; 38 başlık ve 18 eğitmenle 5 gün boyunca lise-ortaokul öğrencileri ile öğretmenlere proje geliştirme süreçlerinde rehberlik etti.

İZMİR (İGFA) - TÜBİTAK 2204 Ege Bölgesi Koordinatörlüğü (Dokuz Eylül Üniversitesi) tarafından, TÜBİTAK 2237 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında 1-5 Aralık 2025 tarihleri arasında çevrim içi eğitim programı düzenlendi. TÜBİTAK 2204-A ve 2204-B proje yarışmalarına hazırlanan lise ve ortaokul öğrencileri ile danışman öğretmenlere yönelik hazırlanan eğitim, Türkiye genelinden yoğun katılımla gerçekleştirildi.

38 BAŞLIK, 18 EĞİTMEN, 5 GÜNLÜK KAPSAMLI EĞİTİM

'Genel', 'Lise' ve 'Ortaokul' olmak üzere üç kategoride planlanan eğitimler, toplam 38 farklı konu başlığında 18 eğitmenle gerçekleştirildi. Program; akademisyenler, TÜBİTAK 2204 projelerinde derece elde eden öğretmenler ile jüri ve hakem süreçlerinde görev alan uzman eğitmenler tarafından yürütüldü. Aynı anda farklı Zoom odalarında devam eden oturumlar, katılımcılara ilgi duydukları konu başlıklarını seçebilme özgürlüğü sundu. Eğitim içerikleri, genç araştırmacıların bilimsel düşünme becerilerini geliştirme, proje kültürünü yaygınlaştırma ve akademik üretkenliği artırma hedefiyle özel olarak tasarlandı. Program yalnızca Ege Bölgesinden değil, Türkiye'nin pek çok ilinden öğrenciler ve öğretmenler tarafından takip edildi.

'AMACIMIZ, EGE BÖLGESİNDE PROJE KÜLTÜRÜ OLUŞTURABİLMEK'

Etkinlik serisi, DEÜ Rektör Yardımcısı ve TÜBİTAK 2204 Ege Bölgesi Koordinatörü Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç'ın açılış konuşması ile başladı. Prof. Kılıç, bilimsel üretimin önemine vurgu yaparak, 'TÜBİTAK, uzun yıllardır olduğu gibi bugün de Türkiye'nin bilimsel kapasitesini artırmak, gençleri araştırmaya teşvik etmek ve eğitimde kaliteyi yükseltmek adına çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Bu yıl düzenlediğimiz eğitim programları, yalnızca teorik bilgi aktarımını amaçlamamakta; aynı zamanda katılımcılarımıza düşünmeyi, sorgulamayı, üretmeyi ve yenilikçi çözümler geliştirmeyi öğretmeyi hedeflemektedir. Çünkü biliyoruz ki bilim, ancak merakla başlar; merak ise ancak doğru yönlendirilirse kalıcı başarılara dönüşür. TÜBİTAK 2204 Araştırma Projeleri Yarışmaları Koordinatörlüğü bu yıl Dokuz Eylül Üniversitesine geçmiş bulunmaktadır. Bu kapsamda çok yoğun ve ciddi bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bizlerin amacı Ege Bölgesinde proje kültürü oluşturabilmek, gençlerimizin ufkunu açabilmektir. Bu kapsamda Dokuz Eylül Üniversitesi olarak üzerimize düşen tüm görevi yapmaya hazırız' diye konuştu.

İzmir, Uşak, Manisa, Muğla, Aydın ve Denizli başta olmak Türkiye'nin dört bir yanından öğretmen ve öğrenci katılım sağladı.

Programı başarıyla tamamlayan tüm katılımcılara Katılım Belgesi takdim edildi.