BATMAN (İGFA) - Sason Kaymakamı Furkan Başar ve eşi Şeyma Başar, Alparslan Anaokulu'nu ziyaret ederek minik öğrencilerle düzenlenen etkinliklere katıldı.

Sınıfları gezerek çocuklarla ilgilenen Kaymakam Başar, yapılan çalışmalar hakkında öğretmenlerden bilgi aldı. Ziyarette çocuklarla oyunlar oynayan ve etkinliklere eşlik eden Kaymakam Başar, program sonunda yaptığı açıklamada, 'Çocuklarımızın gözlerindeki sevinç ve yüzlerindeki tebessüm bizler için en büyük mutluluk oldu. Özverili çalışmaları ve emekleri için tüm öğretmenlerimize gönülden teşekkür ediyor, geleceğimizin teminatı olan sevgili öğrencilerimize sağlık, huzur ve hayallerini süsleyen umut dolu bir yaşam diliyorum.' dedi.

Ziyaret sırasında İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Cihan da Kaymakam Başar'a eşlik etti. Etkinlik, öğrenciler ve öğretmenler tarafından memnuniyetle karşılandı.