Kocaeli İzmit Belediyesi tarafından bu hafta 5'incisi düzenlenen Engelsiz Ebeveyn Akademisi'nde 'Bakım Sorumluluğunun Dağılımı ve Adil Paylaşımı Eğitimi' verildi

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, engelli bireylerin ailelerini güçlendirmeyi ve yaşam süreçlerinde yaşam kalitesine doğrudan destek olmayı amaçlayan Engelsiz Ebeveyn Akademisinde beşinci hafta eğitimi düzenlendi. Akademide ailelerin yaşam kalitesini doğrudan etkileyen hayati bir konu ele alındı: 'Bakım Sorumluluğunun Dağılımı ve Adil Paylaşımı'. Cumhuriyet Yaşam Merkezi'nde yoğun ilgi gören oturumda, Doç. Dr. Figen Paslı'nın katılımıyla önemli bilgiler aktarıldı.

AİLE İÇİ DENGE İÇİN PRATİK YAKLAŞIMLAR

Her hafta farklı uzmanların katkılarıyla ilerleyen Akademide; bu hafta gerçekleştirilen eğitim oturumunda, aile içindeki bakım yükünün 'Adil biçimde paylaşılmasının önemi' ve bakım sürecindeki rollerin dengelenmesi konuları detaylı olarak ele alındı. Ebeveynlerin kendi ihtiyaçlarını fark etmelerini sağlayarak aile fertleri arasında dayanışma ve iş birliğini güçlendirmeye yönelik sürdürülebilir bir bakım süreci yönetimi geliştirmelerini amaçlandı. Program tamamlandığında katılımcıların, günlük yaşamlarını kolaylaştıracak bilgi ve becerilerle donanmış olarak daha bilinçli ve güçlü bir ebeveynlik yaklaşımı benimsemeleri amaçlanıyor.

KAPSAMLI İŞ BİRLİĞİ VE SÜREKLİLİK VURGUSU

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi, Kocaeli Barosu, Kocaeli Tabipler Odası ve ilgili derneklerin iş birliği ile birlikte yürütülen Engelsiz Ebeveyn Akademisi toplamda 12 hafta boyunca devam edecek. Engelsiz Ebeveyn Akademisi, engelli bireylerin ailelerine rehberlik ederek destekleyici, paylaşımcı ve kapsayıcı bir aile ortamı oluşturulmasına katkı sunmayı hedefliyor. İzmit Belediyesi, sonraki oturumlarda da ailelere yönelik bilgilendirici ve güçlendirici çalışmalarına aralıksız devam edeceğini belirtiyor. Bu vizyonla proje, ailelerin dayanışma ve bilgi temelinde güçlenmesine katkı sağlamayı sürdürerek, toplumsal farkındalık açısından örnek oluşturmayı amaçlıyor.