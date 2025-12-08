İstanbul Maltepe Belediyesi'nin Sosyal Etkileşim ve Destek Merkezi'nde kadınlara yönelik düzenlediği ücretsiz eğitimler sona erdi. Eğitimler, Maltepe'de birçok merkezde verildi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Maltepe Belediyesi'nin toplum sağlığını güçlendirmek, erişilebilir danışmanlık ve rehabilitasyon hizmeti sunmak için hizmete açtığı Sosyal Etkileşim ve Destek Merkezi'nin (SEDEM), 3 Kasım'da başlayan Maltepeli kadınlara yönelik eğitimleri tamamlandı.

Eğitimde SEDEM'de görevli Sosyal Hizmet Uzmanı ve Aile Danışmanı Güliz Gökkaya, Maltepeli kadınlar ile bir araya geldi. Gökkaya, ailenin sadece aynı evde yaşayan bireylerin oluşturduğu bir topluluk değil sevgi, sabır, anlayış ve paylaşımın olduğu bir sistem olduğunu söyledi.

Kriz ve kriz yönetimiyle ilgili katılımcıları bilgilendiren Gökkaya 'Kriz beklenmedik bir durumdur. Kriz durumunda insanlar genellikle önce inkâr eder sonra öfkelenir ardından kabullenmeye geçer. Burada amaç krizi yok saymak değil krizle birlikte yaşamayı öğrenmektir. Kriz yönetimi duyguların kontrolüyle başlar. Bazen öfke, suçlama, sessizlik gibi tepkiler olur ama önemli olan duyguların bastırılmaması, paylaşılmasıdır. Kriz yönetimi aynı zamanda yardım istemeyi bilmektir. Bu bazen belediyeden bazen psikologdan bazen de sadece bir dostun olabilir.' şeklinde sözlerine devam etti.

Birlikte baş etme becerileri konusuyla ilgili de sunum yapan Gökkaya 'Birlikte baş etme ben yerine biz diyebilme halidir. Bu süreçte açık iletişim, duyguların paylaşılması, sabır, ortak karar verme, birlikte yemek, sohbet, yürüyüş gibi günlük küçük rutinler önemlidir.' şeklinde konuştu. Gökkaya, sorunların çözümünde sosyal destek ve yardım kanalları hakkında katılımcıları bilgilendirerek soruları da yanıtladı.