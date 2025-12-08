Kocaeli'de İzmit Belediyesi, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Kocaeli Şubesi iş birliği ile 'Güçlü Kadın Güçlü Toplum Projesi' kapsamında planlanan programda ilk grubun eğitimleri sona erdi.

KOCAELİ (İGFA) -İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Kocaeli Şubesi iş birliğinde yürütülen Güçlü Kadın Güçlü Toplum Projesi kapsamında planlanan eğitimler Akpınar Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Devam edecek eğitim programında ilk grup katılımcılar sertifikalarını alarak eğitimi tamamladılar.

Üç hafta süren Güçlü Kadın Güçlü Toplum Projesi kapsamında eğitimlerini tamamlayan katılımcılara, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Burcu Bineklioğlu sertifikalarını teslim etti. Kadınların kendi haklarını bilmelerini, toplumsal hayata daha güçlü katılmalarını ve problem çözme becerilerini geliştirmelerini amaçlayan proje yoğun ilgi gördü.

Çalışma hayatında yer alamayan 18-50 yaş arası kadınları kapsayan, interaktif ortamda gerçekleştirilen eğitimde 'Sosyal Yaşamda Kadın', 'Problem Çözme Becerisi' ve 'Kanunlarda Kadın - Yasal Haklar' konularında dersler verildi. Kadınların sosyal hayattaki konumları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlarla baş etme yöntemleri üzerine eğitim alan katılımcılar, proje için olumlu geri dönüşler yaptı.