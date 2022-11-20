Recep Varol'dan '20 Kasım Sancak Günü' nü kutladı

Sancaklı Boşnakların en önemli milli bayramı olarak kabul edilen Sancak Günü, Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı şehirlerde çeşitli etkinlik ve törenlerle kutlanırken bir kutlamada Balkanlar ve Türk Dünyası Vakfı Genel Başkanı Recep Varol’dan geldi.

Boşnak Ulusal Konseyinin (BNV) 2005 yılındaki “Sancak Günü” kararının, Sırbistan Ulusal Azınlıklar Konseyi tarafından da onaylanması ile 20 Kasım, “Sancak Günü” olarak kabul edildi. Sancak Günü dolayısıyla başta Novi Pazar’da (Yeni Pazar) olmak üzere, Sancak bölgesindeki birçok şehirde ve ülkemizin birçok bölgesinde yaşayan boşnak kökenli vatandaşlar tarafından anma törenleri, konferanslar, ve farklı kültürel etkinlikler düzenlenirken ayrıca sosyal medyada da ard arda paylaşım mesajları geldi.

Balkanlar ve Türk Dünyası Vakfı Genel Başkanı Recep Varol, ’20 Kasım Sancak Günü’ dolayısıyla yayınladığı mesajında;

Sancaklı kardeşlerimizin ‘20 Kasım Sancak Milli Günü’ kutlu olsun!