Instagram'ın CEO'su herkesin yaptığı yanlışı açıkladı. İşe yaramıyor

Instagram'ın CEO'su Adam Mosseri uygulamada kullanılan etiketlerle ilgili herkesin bildiği yanlışı açıkladı. Mosseri, etiketlerin, gönderilerin etiketin sayfasında görünmesini sağlasa da, görüntülemeleri artırma olasılığının düşük olduğunu söyledi. Instagram'ın başındaki Adam Mosseri, kullanıcıların gönderilerine etiket (hashtag) ekleyerek videolarının daha fazla görüntülenmesini sağlamasının pek etkisi olmadığını açıkladı.

Mosseri kullanıcıların sosyal medya sitesi hakkındaki sorularını kendi Instagram sayfasında yanıtlarken bir kullanıcı, "Etiketlerin görüntüleme sağlayıp sağlamadığını" sordu.

Mosseri, "Pek sayılmaz. Bir gönderinin ne hakkında olduğunu anlamamıza yardımcı oluyorlar. Bu da gönderinin örneğin bir etiket sayfası gibi bir yerde görünmesinin daha muhtemel olabileceği anlamına geliyor. Ancak genel olarak, hayır, gönderileri daha fazla yaymaya çalışmak için etiketleri kullanmayı düşünmezdim. Bu yeni bilgi, kullanıcıların platformun tam olarak nasıl çalıştığı ve nelere dikkat etmeleri gerektiği hakkında oluşturdukları bilgi birikimine katkıda bulunuyor." dedi.

HİKAYELER EFSANESİ 2018'DE YALANLANMIŞTI

Instagram'ın algoritmasına göre bir kişinin profilinde en çok gezinenlerin o kişinin Instagram hikayelerini görüntüleyenler listesinde ilk sırada gözüktüğü uzun süre boyunca sanılsa da 2018'de durumun böyle olmadığı açıklanmıştı.

Instagram Ürün Direktörü Julian Gutman, "Yani cevap şu ki, o listede görünen kişiler sizi en çok takip eden kişiler değil; bu aslında sizin etkinliğinize ve en yakın olduğunuz kişilere dayanıyor" demişti.

Uygulamadaki beğenileri, yorumları, doğrudan mesajları ve diğer etkileşimleri yansıtan algoritma, şirketin en çok görmek isteyeceğinizi düşündüğü içerikleri kullanıcılara göstermek için alışkanlıklarınıza göre uyarlanıyor.

Instagram'ın çatı şirketi Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg de NFT'lerin yakında Instagram'a geleceğini bu hafta duyurmuştu.

Facebook'un kurucusu, Teksas'taki SXSW konferansında "Yakın vadede NFT'leri Instagram'a getirmek için çalışıyoruz" demişti.

Bugün, bunun tam olarak ne olacağının duyurusunu falan yapmaya hazır değilim. Ancak gelecek birkaç ay boyunca NFT'lerinizden bazılarını Instagram'a getirme kabiliyetini, umarım zamanla bu ortamdaki şeyleri mintlemeyi sağlayabilir. (Independet Türkçe)