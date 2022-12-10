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“Bulgaristan ile iki NATO müttefiki olarak dayanışmalıyız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Hem Balkanların hem de küresel sistemin büyük meydan okumalarla karşı karşıya kaldığı bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla iki NATO müttefiki olarak dayanışmamızın her zamankinden daha güçlü olması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

DÜNYA 10.12.2022, 01:49 Murat Aydın
“Bulgaristan ile iki NATO müttefiki olarak dayanışmalıyız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Hem Balkanların hem de küresel sistemin büyük meydan okumalarla karşı karşıya kaldığı bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla iki NATO müttefiki olarak dayanışmamızın her zamankinden daha güçlü olması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Vahdettin Köşkü'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasına, heyet üyelerini ve katılımcıları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile son olarak ekim ayında Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi sırasında bir araya geldiklerini ifade ederek bugünkü görüşmelerde iki komşu ülke olarak gelişen ve derinleşen ilişkileri gözden geçirdiklerini söyledi.

Hem Balkanlar'ın hem de küresel sistemin büyük meydan okumalarla karşı karşıya kaldığı bir dönemden geçildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Dolayısıyla iki NATO müttefiki olarak dayanışmamızın her zamankinden daha güçlü olması gerektiğine inanıyoruz. Bu vesileyle ikili, bölgesel ve küresel ölçekte ilişkilerimizi daha ileri taşıma noktasında müşterek iradeye sahip olduğumuzu bir kez daha teyit ettik. Düzensiz göçün idaresinde etkin iş birliğine gidilmesi gerektiği üzerinde durduk. Görüşmelerimizde ekonomik ve ticari ilişkilerimizi de ayrıntılı şekilde ele aldık. Geçen sene ticaret hacmimiz 6 milyar dolara ulaştı. Ortak hedefimiz ise bugünkü görüşmelerden sonra bunu 10 milyar dolar seviyesine kısa sürede çıkarmak. Bulgaristan tarafındaki sınır kapılarının modernizasyonunun tamamlanması ve özellikle gıda denetimi altyapısının güçlendirilmesiyle iş birliğimiz daha da gelişecektir."

“BULGARİSTAN TÜRKLERİ İKİ ÜLKE ARASINDA GÜÇLÜ BİR GÖNÜL KÖPRÜSÜ OLUŞTURUYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan'daki yatırımları 2,5 milyar avroyu aşan iş adamlarına verdikleri destekten dolayı Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev'e bir kez daha teşekkür ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Gündemimizde enerji güvenliği konusuna yönelik iş birliği imkânları araştırıldı, bunu aramızda müzakere ettik. Konuyla ilgili olarak da Enerji Bakanımıza gerekli talimatı verdik; Bu konuda nasıl yardımcı olabiliriz ve Bulgaristan'ın talebini nasıl karşılayabiliriz? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız da gerekli adımları atacaktır. Aynı şekilde sınır güvenliği noktasında da İçişleri Bakanımız mevkidaşıyla çalışmalarını sürdürmek suretiyle sınır güvenliğini müşterek olarak nasıl hâlledebiliriz, nasıl hâl yoluna koyabiliriz, bunun da ortak çalışmasını birlikte yürütecekler."

Bulgaristan Türklerinin iki ülke arasında güçlü bir gönül köprüsü oluşturduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hepinizin bildiği gibi ortak kültürel mirasımıza beraberce sahip çıkmaya bilhassa özen gösteriyoruz. Bu anlayışla restorasyonunu üstlendiğimiz Balat'taki Demir Kilise'yi 2018'de ihya ederek yeniden açılışını gerçekleştirmiştik. Razgrad'daki Makbul İbrahim Paşa Camii'nin de restore edilerek kısa sürede ibadete açılması samimi temennimizdir. Karşılıklı ziyaretlerimizin, komşuluk hukukumuzun derinleşmesine katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dost ve müttefik Bulgaristan halkına şahsı ve milleti adına selamlarını ileterek, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev'in ziyaretinin ülkeler ve bölge için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısının sonunda Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e şahsı, ülkesi ve milleti adına teşekkür ederek, "Gerçekten bugün gerek ikili gerek heyetler arası gerekse şu anda sizlerle bir araya gelişimizde çok çok verimli bir ziyaret gerçekleştirmiş olduk. Buradan tüm Bulgaristan halkına Türk milletinin selam ve sevgilerini gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

BULGARİSTAN CUMHURBAŞKANI RADEV: “TÜRKİYE İLE BULGARİSTAN ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ BÖLGENİN GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ”

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev de Bulgaristan ve Türkiye'nin çok sorunlu bir bölgede bulunduğunu kaydederek, "Ukrayna'daki savaş çok yakınımızda ve başka sorunlu olan bölgeler de sınırımızda. Dolayısıyla Türkiye ile Bulgaristan arasındaki iş birliği bölgenin güvenliği açısından çok önemli. Doğu Avrupa bölgesi için de önemli" dedi.

Coğrafi konumu nedeniyle iki ülkenin lojistik ve enerji konusunda ortak bir sorumluluğu olduğunu vurgulayan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, "Bu da aynı zamanda iş birliğinin derinleştirilmesiyle mümkün. Karşılıklı menfaatler doğrultusunda beklentilerimiz her iki ülkede enerji sistemlerinin daha da gelişeceğidir. Burada da Sayın Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ülkemiz için çok zor bir dönemde bize Hızır gibi yetişip sıvılaştırılmış gaz konusunda destek sağladı" diye konuştu.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Rusya-Ukrayna savaşının çözümü konusunda Türkiye'nin ara buluculuk rolüne de dikkati çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ara bulucu rolünü de takdir ediyoruz. Özellikle de Ukrayna'daki durumun diplomatik yollarla çözülmesi konusunda göstermiş olduğunuz çabayı takdirle karşılıyoruz. Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletleri de dâhil ederek tahıl koridorunu açarak çok büyük bir başarı elde ettiniz” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısının ardından Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev onuruna resmî akşam yemeği verdi.

#bulgaristan #Nato
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