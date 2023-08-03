40 milyar dolarlık potansiyele sahip yatak üretim sektörüne 25 bin kişilik dev bir istihdam ile katkı sağlayan Türk yatak sektörü, dünya üretim ve ihracat sıralamasında 14. sırada yer alıyor. Türkiye’de yatak yan sanayi sektörünün ise; 2023 yılı sonuna kadar üretiminin 4 milyar dolara, ihracatının ise 3 milyar dolara çıkması bekleniyor. İhracata ve ticaret hacmine sağladığı katkı kapsamında BİFAŞ tarafından IBIA- Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği işbirliğinde bu yıl ikincisi düzenlenecek olan IBIA EXPO, 28 Eylül-1 Ekim 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde binlerce ziyaretçisi ile sektör profesyonellerine kapılarını açacak.

Türkiye genelinde sektörünün tek fuarı olan IBIA Expo- 2.Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı, Avrasya’nın en büyük, dünyanın 2’inci büyük fuarı konumunda yer alıyor. IBIA EXPO alanında uluslararası bir ticaret fuarı olmasının yanı sıra; yatak üretim hattı, yatak yüzü kumaşı, ,tutkal ve kimyasallar, sünger, keçe, geri dönüşüm malzemeleri, ev tekstili, yorgan, yastık üretim hatları, yatak ambalaj makineleri, sünger makinaları, yorgan makinaları, yay dizgi makinaları, yatak kapsülleri, baza, hareketli mekanizmalar başta olmak üzere binlerce inovatif ürün ve teknolojileri tek bir çatı altında toplayacak.

AVRASYA’NIN EN BÜYÜK, DÜNYANIN İKİNCİ BÜYÜK FUARI: IBIA EXPO

IBIA EXPO 2023 organizatörü BİFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural, IBIA EXPO’ nun alanında tek fuar olması ile birlikte çok hızlı bir şekilde uluslararası boyut kazandığını vurgulayarak; “Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından yatak üreticileri, üretim verimliliğini ve ticaret hacmini artırmak amacı ile IBIA EXPO’ yu ziyaret ediyor. Çoğunluğu üst düzey ve firma sahibi olan profesyonel ziyaretçiler, IBIA EXPO’ ya iş anlaşması yapmak amacı ile geliyor. Yeni teknolojiler ve ürünleri yerinde inceleyecek olan üst düzey yöneticiler, genel müdürleri, satın alma ve finansman yöneticileri ile ticaret ağlarını IBIA EXPO’ da genişletiyor. Kısacası sektör yeni geliştirilen tüm ürünleri ve daha fazlasını, IBIA EXPO ’da takip ediyor. Bu yıl fuarımız 100’ün üzerinde ülkeden 35 binin üzerinde yerli ve yabancı alıcıyı ağırlamaya hazırlanıyor. Dünyada önemli bir yere sahip Türk yatak yan sanayi sektörünün dünya çapında daha fazla markalaşmasına yardımcı olmak en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.

FUARA 100 ÜLKEDEN KATILIM BEKLENİYOR

2022 yılında 91 ülkeden 22 binin üzerinde yerli ve yabancı alıcıyı ağırlayan; bu yıl 35 bin m2’lik alan üzerinde 300’ün üzerinde markanın katılımı ile önde gelen üretici markalarına B2B toplantıları kapsamında iş ağı oluşturarak bir buluşma platformu sunacak olan fuar, 100 ün üzerinde ülkeden 35 binin üzerinde yerli ve yabancı alıcıyı ağırlamaya hazırlanıyor. IBIA Expo 2023, yatak yan sanayi, makine ve ekipmanlarının profesyonellerini bir araya getiren uluslararası fuar olmakla beraber en son teknolojilerin sergilendiği bir ihracat platformu özelliği de taşıyor. Orta Doğu, Avrupa, Amerika, Çin, Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Avrupa, Ortadoğu, Amerika, Afrika ve Balkanlar başta olmak üzere 14 hedef ülkeden özel alım heyetleri ile birlikte profesyonel alıcılar fuarı ziyaret edecek.