Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Bulgaristan’dan gelen soydaş gençlerle anlamlı bir söyleşide bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - “Başarıya Giden Yol: Gayretin İnşası, Liderliğin Işığı” başlıklı programda gençlere ilham veren bir konuşma yapan Baraçlı, liderlik ve kişisel gelişim üzerine önemli mesajlar verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Baltürk Derneği iş birliğiyle düzenlenen “Bulgaristan Sivil Toplum Akademisi 4 Programı”, Kandıra’da gerçekleştirildi. Program kapsamında sivil toplum alanında eğitim alan gençler, Baraçlı’nın tecrübelerinden faydalanma fırsatı buldu.

“LİDERLİK, AÇIĞA ÇIKMAMIŞ İHTİYAÇLARI GÖREBİLMEKTİR”

Konuşmasında liderliğin empatiyle başladığını vurgulayan Baraçlı, “Düşünmeyen yönetici değil, düşünen lider olmak gerekir. Yeteneğinizi geliştirirken girişimcilik ruhunu ve otonom zekayı ön planda tutmalısınız. Empatiyi geliştirdiğinizde büyük başarılara imza atarsınız” ifadelerini kullandı.

Kocaeli’nin gelişmişlik endeksinde Türkiye’nin ilk sıralarında olduğunu hatırlatan Baraçlı, şehrin Ar-Ge, teknoparklar ve organize sanayi bölgeleriyle ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını belirtti. Baraçlı, bu gelişmişlikte liderlik anlayışının kritik rol oynadığını da ifade etti.

“KENDİNİZİ SÜREKLİ GELİŞTİRMELİSİNİZ”

Gençlere hem mesleki hem de kişisel gelişim alanında tavsiyelerde bulunan Baraçlı, “İyi bir mühendis, doktor ya da ekonomist olabilirsiniz. Aynı zamanda iyi bir anne, baba ve lider olabilirsiniz. Liderlik hayatın her alanında kendini gösterir. Kendinizi sürekli geliştirmeli, farklı olabilmenin yollarını aramalısınız” dedi.

Program sonunda gençler, Baraçlı ile hatıra fotoğrafı çektirerek etkinliği unutulmaz bir anıya dönüştürdü. Bu özel buluşma, Bulgaristan’daki Türk/Müslüman azınlık gençlerinin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor.