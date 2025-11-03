Konya'da Meram Belediyesinin Türkiye'ye örnek sosyal projelerinden biri olan Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram, downsendromlu bireylerin ve ailelerinin yaşamlarına yeni ufuklar açacak anlamlı bir adım daha attı.

KONYA (İGFA) - Meram Belediyesi öncülüğünde hayat bulan Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram, downsendromlu bireylere ve ailelerine umut olacak önemli bir adım daha attı. Merkez, downsendromluözel bireylerin meslek edinmeleri ve iş hayatına katılmaları için meslek eğitimleri başlattı. Bu kapsamda özel bireyler için başlatılan komi (servis personeli) eğitimleri start aldı.

PROJE BİR EĞİTİMDEN ÇOK DAHA FAZLASI

DOSD Meram Eğitim Merkezi'nde, Meram Halk Eğitim Merkezi uzmanları tarafından verilen eğitimler, üç ay boyunca devam edecek. Programın sonunda başarı gösteren kursiyerler, başta Meram Belediyesi iştiraki olan PELİTAŞ A.Ş. bünyesinde olmak üzere çeşitli işletmelerde istihdam edilmelerinin önü açılacak. Bu proje yalnızca bir meslek edindirme çalışması değil; aynı zamanda bir öz güven, emek ve umut yolculuğu olacak.Downsendromlu bireyler, DOSD Meram'ın sıcak atmosferinde hem yeni beceriler öğrenecek hem de kendi ayakları üzerinde durmanın mutluluğunu yaşayacaklar. Servis düzeninden müşteri ilişkilerine, masa hazırlığından ekip çalışmasına kadar birçok alanda eğitim alan gençler; hem üretmenin hem de paylaşmanın değerini öğreniyor.

Öte yandan çocuklarının başarılarını görmek, ailelerin de geleceğe daha güvenle bakmasını sağlıyor. Çocuklarının ayaklarının üstünde durmasına şahitlik etmek aileler için hem gurur hem de mutluluk kaynağı. Bu özel bireyler, 'toplumun bir parçası olmanın' ne kadar kıymetli olduğunu yeniden hatırlatıyor. DOSD Meram'ın başlattığı komi eğitimleri, downsendromlu bireylerin istihdama katılımını artırmanın yanı sıra, toplumda farkındalık oluşturmayı da amaçlıyor.Bu özel bireylerin yetenekleriyle hayatın içinde yer almasını hedefleyen proje ile Meram Belediyesi ve DOSD Meram yalnızca onların değil, herkesin yaşamının zenginleşeceği mesajını da veriyor.

'DOSD MERAM, ÖZEL BİREYLERİN YARINLARINA DOKUNUYOR'

Eğitimlere katılan özel gençler, DOSD Meram'ın sunduğu bu fırsattan duydukları mutluluğu dile getirirken, proje sorumlusu Fatma Özdengülsün ise'bir umut projesi' olarak nitelendirdiği eğitimler hakkında şu bilgileri verdi; 'Çocuklarımıza servis personeli-komi eğitimi vermekteyiz. Öncelikle kuver açma, servis elemanında olması gereken özellikler, kişisel bakım ve hijyen gibi temel konularla başladık. Ardından ürün çalışmalarına geçeceğiz. Kurslarımız, istihdam amaçlı açılmış olup 274 saat sürecek. Eğitimi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerimiz, hem kıymetli bir belgenin sahibi olacak hem de bu alanda istihdam edilecek.'

Programda 18 özel bireyin eğitim aldığına dikkat çeken Özdengülsün, öğrencilerin performanslarından duyduğu memnuniyeti de şu sözlerle dile getirerek, 'Çocuklarımız gerçekten çok başarılı. Aileleri onları çok güzel yetiştirmiş, DOSD Meram'da çok iyi eğitim alanlar da var. Burada çok güzel bir aile ortamı var. Bu ailenin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duydum. Velilerimizden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Bu çalışmaya vesile olan herkese teşekkür ediyorum' dedi.