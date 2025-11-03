Bursa FSM Esentepe Kavşağı'nda, öğrencilerin akademik, zihinsel, sanatsal ve sosyal gelişimlerini bir arada desteklemeyi amaçlayan TOLİ KAMPÜS Öğrenci Etkinlik Merkezi, yenilikçi eğitim anlayışıyla kapılarını açtı.

BURSA (İGFA) - 25 yıllık tecrübesiyle matematiksel düşünme, zekâ oyunları ve oyunlaştırma alanlarında öncü çalışmalar gerçekleştiren İbrahim Halil Demir ve Hamza Bulut tarafından kurulan TOLİ KAMPÜS'ün açılışına; Bursa Vali Yardımcıları Salih Altun ve Rıza Gençoğlu, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yiğit Alp, Bursa BİNDER Başkanı Muzaffer Gölen, BİLDEF Başkanı Ramazan Alp, Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız ve Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yunus Bulutile öğrenci velileri ve davetliler katıldı.

TOLİ KAMPÜS Kurucu Ortağı genç girişimci Hamza Bulut, yalnızca eğitim merkezi değil,gençlerin yaratıcılığını ortaya çıkaracak, öğrenmeyi eğlenceyle birleştirecek bir vizyonun ürünü olduğunu ifade ederek, 'Bizler, TOLİ Games ile oyunlaştırılmış öğrenmeyi; TOLİ KAMPÜS ile de bilginin uygulamaya dönüştüğü, fikirlerin büyüdüğü bir ekosistem oluşturmayı hedefledik. Bu projede emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, başta velilerimiz olmak üzere bize destek veren bütün paydaşlarımıza ve katıldığınız için sizlere teşekkür ediyorum' dedi.

TOLİ KAMPÜS'ün işleyişiyle ilgili de katılımcılarla bilgi paylaşan Bulut, 'Her fikir değerlidir,her oyun bir deneyimdir ve her başarı birlikte atılmış bir adımdır. Açılışını yaptığımız merkezimiz, sadece bugünün değil, yarının da Türkiye'sini şekillendirecek genç beyinlerin buluşma noktası olacaktır. Bu vesileyle TOLİ KAMPÜS'ün Bursa'mıza ülkemize, gençlerimize ve tüm eğitim dünyasına hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu.

TOLİ KAMPÜS Genel Koordinatörü İbrahim Halil Demir ise, gençlerimizin eğitimine yönelik 25 yıllık bilgi ve deneyim birikimimizin sonucunda benzeri olmayan TOLİ KAMPÜS'ü açmaya karar verdiklerini belirterek, 'Bizim yaklaşımımıza göre ağaç yaşken eğilir. Eğer ağacı zamanında eğmezseniz büyüdüğü zaman artık telafisi mümkün olmayan ve pahalı bir geri bildirimle bize geri döner. O yüzden biz, ilkokul öğrencileri kursumuza geldikleri zaman beceri temelli bir hazırlık yapıyoruz. Ülkemizdeki eğitim sisteminde matematik genellikle sonuç odaklıdır, biz ise matematiği süreç odaklı ele alıyoruz. Matematiksel düşünmede aslında 5N1K'yı sorgulayan öğrenciler yetiştiriyoruz. Çalışmalarıyla bizlere katkı sağlayan herkese ayrı ayrı, tek tek teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Açılışa katılan Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu ise, TOLİ KAMPÜS Ailesini bu değerli çalışmasından ötürü tebrik etti. Eğitim-öğretimlerinin tamamlayıcı kısımlarını alacak öğrencilerin vatana, millete faydalı bireyler olmalarını temenni eden Vali Yardımcısı Gençoğlu, 'Yatırımların en önemlisi eğitime olandır ve geleceğe yapılan yatırımdır. Bu yatırımın da geleceğimizin güvencesi durumundaki gençlerimize faydalı olmasını diliyorum' dedi.