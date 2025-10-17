Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) ile DOSABSİAD iş birliğinde düzenlenen Geleneksel Firmalar Arası Futbol Turnuvası, bu yıl 18. kez start aldı.

BURSA (İGFA) - DOSAB Sosyal Tesisleri Halı Sahası'nda gerçekleştirilen, firma çalışanlarının yoğun ilgi gösterdiği açılış törenine, DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kutlualp, Başkan Yardımcısı M. Akif Dikici,Yönetim Kurulu Üyesi Ece Nur Şahin ile DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski, Yönetim Kurulu Başkan Vekili H. Ersan Özsoy ve Yönetim Kurulu Üyesi Engin Ocak katılım gösterdi. 15 takımın üç grupta mücadele edeceği turnuvanın sembolik başlama vuruşunu DOSAB Başkanı Levent Eski gerçekleştirdi.

'HEDEFİMİZ TAKIM RUHUNU FABRİKALARIMIZDAN SAHALARA TAŞIMAK'

Açılışta konuşan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kutlualp, turnuvanın geçmişine dikkat çekerek, 'Bugün, bir gelenekten daha fazlası olan bu organizasyon için 18. kez bir aradayız. Temel amacımız, yoğun iş temposunda bir araya gelen sanayicilerimiz ve değerli çalışanları arasında bir dostluk köprüsü kurmaktır. Sahadaki hedefimiz sportif bir başarıdan öte, sanayi ailemizin bağlarını kuvvetlendirmek, takım ruhunu ve dayanışma kültürünü fabrikalarımızdan sahalara taşımaktır. Sporun birleştirici gücüyle, iş birliği ve dostluk ortamını daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyor, tüm takımlarımıza centilmence bir mücadele diliyorum,' ifadelerini kullandı.

ESKİ: 'SAHADAKİ ENERJİ, MOTİVASYON KAYNAĞI OLACAK'

DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski ise DOSAB olarak bölgedeki sosyal ve sportif faaliyetlerin her zaman en büyük destekçisi olduklarını vurguladı. Eski, 'Şehrimizin markası Bursaspor'a verdiğimiz destek, spora ve sporcuya olan inancımızın bir göstergesidir. Gelenekselleşen bu turnuvanın da bölgemize dinamizm kattığına inanıyoruz. Sahadaki bu enerjinin ve takım ruhunun, çalışanlarımız için önemli bir motivasyon kaynağı olacağına ve fabrikalarımızdaki verimliliğe de olumlu yansıyacağına eminim. Firmalarımız arasındaki bu centilmence rekabet, bölgemizin gücüne güç katıyor. Tüm takımlarımıza başarılar diliyor, centilmence geçen bir turnuva diliyorum' dedi.

DOSAB Yönetim Kurulu Başkan Vekili H. Ersan Özsoy da konuşmasında bu tür organizasyonların önemine dikkat çekerek 'Gelenekselleşen bu turnuva, sanayi bölgemizin sadece bir üretim merkezi olmadığını, aynı zamanda yaşayan, nefes alan sosyal bir yapıya sahip olduğunu en güzel şekilde gösteriyor. Firmalarımızın ve çalışanlarımızın bu çatı altında kaynaşması, bölgemize büyük değer katıyor. Turnuvamızdaki tüm sporculara keyifli bir mücadele diliyorum' diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından tören, yönetim kurulu üyeleri ve takımların katıldığı hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.