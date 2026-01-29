Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kendisini jandarma personeli olarak tanıtarak 81 yaşındaki yaşlı bir kadını dolandıran şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin titiz, kararlı ve hızlı çalışması sayesinde kısa sürede yakalandı. Olayda çalınan para ve ziynet eşyalarının tamamı ele geçirilerek mağdur vatandaşa eksiksiz şekilde teslim edildi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Yaşlıların ve savunmasız vatandaşların duygularını istismar eden dolandırıcılara göz açtırmayan JASAT ekipleri, Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki olayın ardından başlattıkları çok yönlü çalışma neticesinde şüpheliyi izini kaybettirmesine fırsat vermeden yakalayarak adalete teslim etti.

Ele geçirilen para ve ziynet eşyaları, gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından 81 yaşındaki mağdur S.Ü.'ye ilçe jandarma personeli tarafından bizzat teslim edildi. Duygusal anların yaşandığı teslim sırasında yaşlı kadın, 'Devletimiz ve jandarmamız beni yalnız bırakmadı' sözleriyle ekiplere teşekkür etti.

Jandarma teşkilatının sadece suçla mücadelede değil, vatandaşın yanında olma noktasında da sergilediği bu örnek davranış, kamuoyunda büyük takdir topladı. Özellikle yaşlı ve korunmaya muhtaç vatandaşlara yönelik dolandırıcılık olaylarına karşı JASAT'ın gösterdiği hassasiyet, güvenlik güçlerinin halkla kurduğu güçlü bağın bir kez daha altını çizdi.