İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 5 günde 19 ilde düzenlenen siber suç operasyonlarında 200 şüphelinin yakalandığını, 65'inin tutuklandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siber Suçlarla Mücadele kapsamında Emniyet güçlerince son 5 gündür yürütülen operasyonların sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, 19 il merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda toplam 200 şüpheli yakalandı.

'Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile Yasa Dışı Bahis' suçlarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 65'i tutuklanırken, 48'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili adli işlemlerin ise devam ettiği bildirildi.

Yapılan tespitlere göre şüphelilerin; sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'görev yap, kazanç sağla' ve 'ürün satışı' temalarıyla vatandaşları dolandırdıkları, mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları belirlendi. Ayrıca yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve bu sitelerin reklamlarını yaptıkları ortaya çıkarıldı.

Operasyonlarda, müstehcen çocuk görüntüsü bulundurma, POS tefeciliği yapma ve kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşılması ile sorgulanmasına yönelik faaliyetlerin de yürütüldüğü tespit edildi.

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; Adana, Adıyaman, Aydın, Bolu, Çanakkale, Denizli, Düzce, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Sakarya, Samsun ve Van illerinde operasyonlar düzenlendi.

Dijital alanda vatandaşların güvenliğini tehdit eden hiçbir yapıya müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, 'Siber suçlara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadele devam edecek. Emeği geçen tüm ekiplerimizi tebrik ediyorum' dedi.

