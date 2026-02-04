İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma tarafından 15 il merkezli düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonlarında 1,1 milyar TL işlem hacmine sahip 90 şüphelinin yakalandığını, 58'inin tutuklandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siber dolandırıcılık suçlarına yönelik son iki haftadır yürütülen geniş çaplı operasyonların sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Yerlikaya, 15 il merkezli operasyonlarda 1,1 milyar TL işlem hacmi bulunan 90 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yakalanan şüphelilerden 58'inin tutuklandığını, 25'i hakkında adli kontrol kararı uygulandığını belirten Yerlikaya, diğer şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğünü ifade etti. Bakan Yerlikaya, bu operasyonlarla vatandaşların siber dolandırıcılık yoluyla uğrayabileceği maddi ve manevi zararların önüne geçildiğini vurguladı.

Operasyonların; Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından yürütüldüğü bildirildi.

Ankara, Antalya, Çanakkale, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon ve Van merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın transferine aracılık ettikleri, ele geçirilen kişisel verilerle vatandaşları dolandırdıkları, sosyal medya üzerinden sahte ilanlar yoluyla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.