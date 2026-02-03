Antalya'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Sudem Çakmak, Bilecik Osmaneli'nde; aynı kazada hayatını kaybeden Erdi Demirsoy ise Söğüt'te gözyaşları arasında toprağa verildi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Antalya'da yaşanan elim trafik kazasında hayatını kaybeden, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ikamet eden Sudem Çakmak, sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Genç yaşta hayatını kaybeden Sudem Çakmak için Osmaneli Fatih Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından Çakmak'ın naaşı, dualar eşliğinde defnedilmek üzere toprağa verildi. Cenaze törenine ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katılırken, cami avlusunda derin bir hüzün hâkim oldu.

Öte yandan aynı kazada yaşamını yitiren Söğüt ilçesi nüfusuna kayıtlı Erdi Demirsoy da son yolculuğuna uğurlandı.

Demirsoy için Çelebi Sultan Mehmet Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Merhumun naaşı, Söğüt İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.