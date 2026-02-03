İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da çiftçilerin ev ve seralarından 18 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen bir şüphelinin JASAT ekiplerinin çalışmasıyla yakalandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya'da portakal bahçelerinde üretim yapan çiftçilerin ev ve seralarından 18 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren M.D. isimli şüphelinin JASAT ekiplerince yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, Jandarma Suç Araştırma Timleri'nin (JASAT) titiz ve kararlı çalışması sonucu şüphelinin kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındığını belirtti.

Açıklamasında, JASAT ekiplerinin cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık ve aranan şahıslara yönelik operasyonlarla vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için görev yaptığını vurgulayan Bakan Yerlikaya, 'Huzur ve güvenin adresi olmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullanarak, Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nı, JASAT ekiplerini ve operasyonda emeği geçen tüm personeli tebrik etti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/2018700719071649929