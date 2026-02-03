İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'nin Afrin'de 2 milyondan fazla zeytin ağacını kestiği yönündeki iddiaların tamamen asılsız ve kara propaganda ürünü olduğunu açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada dolaşıma sokulan 'Türkiye'nin Afrin'de 2 milyondan fazla zeytin ağacını kestiği' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Merkezden yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımların uzun süredir terör örgütleri ve uzantıları tarafından Türkiye'yi hedef almak amacıyla üretilen sistematik kara propaganda faaliyetlerinin bir parçası olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Türkiye'nin Afrin'deki varlığının terörle mücadeleye katkı sunduğu, bölgede huzur, güven, istikrar ve refah ortamının tesis edilmesine önemli katkılar sağladığı ifade edildi. Suriye'nin toprak bütünlüğünün fiilen güçlendiği ve terör unsurlarının etkisiz hale getirildiği bir dönemde, daha önce de gündeme getirilen asılsız iddiaların yeniden servis edilmesinin kasıtlı bir algı operasyonu olduğu belirtildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, iddiaların herhangi bir somut ve doğrulanabilir veriye dayanmadığını, tamamen dezenformasyon içerdiğini vurgulayarak kamuoyunu bu tür manipülatif paylaşımlara karşı dikkatli olmaya çağırdı.