6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi, Hatay'ı yalnız bırakmadı. 'Unutmadık Yalnız Bırakmıyoruz' mesajını Hatay halkına iletmek üzere harekete geçilirken, ayni destek malzemeleri bir TIR, iki kamyon ve iki panelvan araca yüklenerek Fuar İzmir'den yola çıktı.

İZMİR (İGFA) - 6 Şubat 2023'te yaşanan ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye destek sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, depremin üçüncü yıl dönümünde de depremzedeleri yalnız bırakmadı. Eğitim, sağlık ve sosyal alanlardaki ihtiyaçları karşılamayı amaçlayan yardımlar afet bölgesine ulaştırılacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da bölgeye gidecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay ziyaret kapsamında anma programlarına katılacak, bölgedeki belediyeleri ve depremde ailelerini kaybeden yurttaşları ziyaret edecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ela Hızlı, 6 Şubat depreminin büyük kayıplara yol açtığını hatırlatarak, bölgede hâlen süren ihtiyaçlara dikkat çekti. Hızlı, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve sağlık birimlerinden gelen talepler doğrultusunda Hatay ile İzmir arasında bir yardım zinciri kurduklarını belirterek, dayanışmayı büyütmeye devam edeceklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli psikolog Eylem Yaşar, dayanışmayı somut adımlarla sürdürdüklerini belirterek, giysi, hijyen ve gıda kolilerinin yanı sıra tekerlekli sandalye ve hasta yataklarının da depremzedelere ulaştırılması için çalıştıklarını söyledi. Yaşar, Başkan Dr. Cemil Tugay'ın yakından takip ettiği süreçte İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman depremzede vatandaşların yanında olduğunu vurguladı.

HER İHTİYAÇ DÜŞÜNÜLDÜ

Sağlık alanında tespit edilen gereksinimler doğrultusunda hazırlanan yardım malzemeleri koliler hâlinde araçlara yüklendi. Çeşitli tıbbi ekipmanların yanı sıra çocukların kış koşullarında daha güvenli ve sağlıklı eğitim alabilmesi için gerekli destekler de yardımlara dâhil edildi. Yardım zinciri kapsamında bölgeye; bot, mont, kırtasiye seti, temizlik ve hijyen malzemeleri, giyecek, masa ve sandalye gibi donatım ürünlerinin yanı sıra muayene sedyesi, tekerlekli sandalye, hasta yatağı, tıbbi ölçüm cihazları, ilaç ve sağlık ekipmanları gönderildi.

TESLİMAT NOKTALARINA SEVKİYAT

İzmir'den yola çıkan yardımlar; Samandağ Tekebaşı İlköğretim Okulu, Dursunlu Gazi İlkokulu ve Ortaokulu, Orhani İlkokulu, Tavla İlkokulu, Samandağ Üniversitesi-Kitap Kafe, Samandağ 1, 2 ve 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezi (ASM), Defne Belediyesi-Ana Çocuk Oyun Merkezi, Dörtyol Belediyesi-Sosyal Destek, Samandağ Belediyesi, Erzin Belediyesi, Arsuz Belediyesi, Hatay Tabipler Odası ve Epilepsi Direnen Çocuklar Derneği'ne teslim edilecek.