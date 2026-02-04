Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülkemizin doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 04 Şubat Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Ordu ve Artvin çevreleri ile gece saatlerinden sonra Çanakkale ve Balıkesir'in batı kesimlerinde yağış bekleniyor.

Yağışların yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin çevrelerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece artacak, doğuda 5 ila 7 derece azalacak. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgar doğu kesimlerde kuzeyli, diğer bölgelerde güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.