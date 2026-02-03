Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir sivil toplum kuruluşunun sosyal medyada çocuk, engelli ve yaşlıları nesneleştiren paylaşımlarına karşı suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. İçeriklerin yayından kaldırılması ve erişimin engellenmesi için yasal süreç başlatıldı.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir sivil toplum kuruluşunun sosyal medya hesabında, çocuklar, engelliler ve yaşlıların fotoğraflarının 'sahiplendirme ilanı' formatında paylaşılarak 'aşıları tam' gibi ifadelerle nesneleştirildiğini duyurdu. Bakanlık, söz konusu içeriklerin insan onurunu yok sayan, aşağılayıcı ve kabul edilemez bir yaklaşımın ürünü olduğunu belirtti.

Bakanlık açıklamasında, toplumsal farkındalık oluşturma iddiasının, çocukların, engellilerin ve yaşlıların kişilik haklarını ihlal etme gerekçesi olamayacağı vurgulandı. İçeriklerin sosyal medyada yeniden dolaşıma sokulmasının ardından ivedilikle suç duyurusunda bulunulduğu, paylaşımların yayından kaldırılması ve erişimin engellenmesi yönünde yasal süreçlerin başlatıldığı bildirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Çocuklarımızın, engellilerimizin ve yaşlılarımızın onurunu hedef alan hiçbir yaklaşım karşılıksız kalmayacaktır' ifadeleriyle kamuoyunu bilgilendirdi.