Dokuz Eylül Üniversitesi “Tınaztepe Yerleşkesi”nin adı, 14 Kasım 2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla “Dokuz Eylül Üniversitesi Merkez Yerleşkesi” olarak güncellenmiştir.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü 'Dokuz Eylül Üniversitesi yerleşkemizin tüm bileşenlerini daha güçlü bir şekilde kucaklayacak ve merkezde buluşmanın heyecanını yaşayacağız. Yeni ismiyle eğitimin, bilimin, kültürün, sanatın ve sporun merkezi haline gelecek yerleşkemizin, şehrimize, ülkemize ve tüm DEÜ ailemize başarılar getirmesini diliyoruz.' açıklamasında bulundu.

Kaynak: igf