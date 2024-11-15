Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehir tanıtım gezileri kapsamındaSapanca Turizm Meslek Yüksekokulu öğrencileri şehrin tarihine ve doğal güzelliklerine doğru yolculuğa çıktı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehir tanıtım gezilerine devam ediyor. Gezilerin son konuğu Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu öğrencileri oldu.

Öğrenciler Sakarya’nın doğal güzellikleri başta olmak üzere tarihi ve kültürel birçok destinasyonda keşfe çıktı.

Gezinin ilk durağı Sapanca İl Ormanı Tabiat Parkı oldu. Burada doğal güzelliklerin keyfini çıkaran öğrenciler daha sonra Geyve ilçesinde bulunan Ali Fuat Paşa Kuvayı Milliye Müzesi ve II.Bayezid Köprüsü’nü ziyaret etti. Şehrin tarihi dokusuna dair birçok eseri yerinde inceleyen öğrenciler, uzman rehberlerden bilgi aldı.

Öğrenciler daha sonraPamukova ve Taraklı’yı gezdi. Esentepe Seyir Terasında Pamukova Ovası’nın eşsiz manzarasını deneyimleyen öğrenciler, akabinde Taraklı ilçesini ziyaret etti. Tarihi Taraklı evlerinin yanı sıra Anıt Ağaç, YunusPaşa Cami vetarihi hamamları ziyaret eden öğrenciler, ilçedeki Osmanlı Dönemi ileHelenistik döneme ait eserleri inceledi.

Gezide tarihi ve kültürel bölgelerin yanı sıra, doğası ve yeşilin her tonuyla ayrı güzellikler sunan Poyrazlar Gölü, Acarlar Longozu, Karasu Yeni Mahalle ve Karasu Sahili gezildi.

Doyumsuz keşif gezisiAdapazarı Ticaret Müzesi, Ofis Sanat Merkezi, Orhan Cami ile Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkeziile son buldu.