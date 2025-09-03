Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ile Göztepe Spor Kulübü arasında; sporcu eğitimi, tesislerin ortak kullanımı, bilimsel çalışmalar ve sporcu sağlığına yönelik iş birliklerini kapsayan protokol imzalandı.İZMİR (İGFA) - Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil ve kulüp yöneticileri, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz’ı makamında ziyaret ederek iki kurum arasında hayata geçirilecek ortak projeleri görüştü. Ziyaretin ardından Rektörlük Senato Salonu’nda düzenlenen törende, Dokuz Eylül Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Göztepe S.K. adına Onursal Başkan Mehmet Sepil iş birliği protokolü imzaladılar.

Törene; DEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan, Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç, Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz, Genel Sekreter V. Prof. Dr. Dündar Yener, SKS Daire Başkanı Nida Sevim, İdari ve Mali Daire Başkanı Ersin Kabasakaloğlu ile Göztepe Spor Kulübü yöneticileri Fatih İncekara ve Emre Kızılgüneşler katıldı.

“HEM İZMİR’E HEM TÜRK SPORUNA KATKI SAĞLAYACAK”

Protokol töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz, iş birliklerinin önemine dikkat çekerek, “Bugün büyük bir heyecanla, gururla ve memnuniyetle böyle bir protokole imza attık. Göztepe ile sadece profesyonel sporlarda değil; salon sporları ve amatör sporların geliştirilmesinde de ortak çalışmalar yapacağız. Bugün aslında sadece bir iş birliği protokolü imzalanmadı aynı zamanda Dokuz Eylül Üniversitesi ile Göztepe Spor Kulübü başka hangi alanlarda iş birliği yapabilir, bunlar konuşuldu. iki yeni branşta hem üniversitemizin hem de Göztepe Spor Kulübü’nün yeni takımlar kurması üzerine bir iş birliği projemiz var. Bu iş birliklerinin hem Göztepe Spor Kulübü’ne, hem üniversitemize, hem İzmir’e, hem de Türk sporuna hayırlı uğurlu olmasını diliyorum,” ifadelerini kullandı.

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil ise Dokuz Eylül Üniversitesinin spor alanında attığı adımların önemini belirterek, “Spor kulüpleri ile üniversitelerin iş birliği çok önemli. Hep söylüyoruz, İzmir bir sporcu kenti. Zaten üniversite ile iş birliğimiz başlamıştı ama bunu daha geniş bir şekilde bilimle ve sporla nasıl birleştiririz diye düşündük. Sadece Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bölümü ile değil esasında işin medikal yönü, istatistik bölümleri ile de iş birlikleri yapacağız. İzmir’de spor ile ilgili yetişkin iş gücü çok az. Üniversitenin bu konuda attığı adımlar var, spor bölümü ile ilgili önemli adımlar atmışlar. Buradan çıkacak sporculardan en fazla faydalanacak kurum yine Göztepe olacak.” dedi.