30 Ağustos’ta Bursa’dan start alan uluslararası rally raid yarışı TransAnatolia’nın ikinci gününde yaşanan ölümlü kaza sonrası yarışın üçüncü günü iptal edildi. Dördüncü günde devam edilen yarışın en zorlu parkurlarından olan Tuz Gölü etabında yarışmacılar navigasyon becerilerini sergiledi.BURSA (İGFA) - Uluslararası Rally Raid yarışı TransAnatolia 30 Ağustos Cumartesi günü seremonik start ile Bursa’da başladı. 31 Ağustos Pazar günü Buttim Fuar alanından start alan 107 km’lik Uludağ-Domaniç etabının ardından, 64 km’lik Kütahya Sabuncınar etabı sonunda yarışmacılar günü kamp alanında noktaladı.

Yarışın ikinci gününde elim bir kaza meydana geldi, birinci etabın 47.km’sinde aracıyla yoldan çıkan ATV yarışçısı Hasan Yatgın hayatını kaybetti. Bu nedenle yarışın üçüncü gününde yas ilan edilerek, etaplar iptal edildi.

Yarışın dördüncü gününde Haymana’dan start alan yarışmacılar, günün 165 km’lik en uzun etabı olan Tuz Gölü’nde zorlu bir sürüş mücadelesi verdiler.

Tuz Gölü’nün gevşek ve kuma benzer zemininde navigasyon becerilerinin sınırlarını zorlayan yarışmacılar günü Kapadokya’nın büyülü atmosferindeki eşsiz manzarada kurulan kamp alanında noktaladı.