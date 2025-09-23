Kıyı Ege Belediyeler Birliğive Muğla Büyükşehir Belediye BaşkanıAhmet Aras, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen turizm profesyonellerini buluşturacak olan İstanbul Turizm Fuarı’na katılacak.MUĞLA (İGFA) - 25-26 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek İstanbul Turizm Fuarı, 50 ülkeden 500 firmanın ve 15 bin turizm profesyonelinin katılımıyla sektörün en önemli buluşma noktalarından biri olacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve turizm paydaşlarıyla birlikte fuarda yer alacak. Şehrin eşsiz doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel değerleri İstanbul’da geniş kitlelere tanıtılacak. Fuarda, Muğla’nın turizm potansiyeli hem yerli hem de yabancı ziyaretçilere aktarılacak.

Fuar kapsamında düzenlenecek olan Turizm Zirvesi’nde dünya turizminin güncel trendleri ve sektörün geleceği masaya yatırılacak. Bunun yanı sıra Başkan Ahmet Aras’ın başkanlığında gerçekleşecek “Muğla Turizm Zirvesi” de İstanbul Turizm Fuarı’nda katılımcılara kültür, turizm kenti Muğla’yı anlatacak. Zirvede Muğla’nın turizm stratejileri, sürdürülebilirlik vizyonu, kültürel mirası ve doğal güzellikleri üzerine değerlendirmeler paylaşılacak.

Başkan Aras, Muğla’nın turizm alanında attığı adımların sadece bölgesel değil, ulusal ölçekte de karşılık bulduğunu belirterek, “Amacımız Muğla’nın sahip olduğu değerleri doğru stratejilerle geleceğe taşımak ve uluslararası alanda güçlü iş birlikleri kurmak. İstanbul Turizm Fuarı bu anlamda bizler için büyük bir fırsat.” diye konuştu.

İstanbul Turizm Fuarı kapsamında düzenlenecek olan “İş Birliği ve Gelecek Vizyonu: Belediyeler Arası Turizm İşbirlikleri – Ortak Rotalar ve Bölgesel Güç Birliği” başlıklı panelde de Başkan Aras konuşmacı olarak yer alacak.

Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek olan panele; Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı ve Trakyakent Belediyeler Birliği Başkanı Dr. Candan Yüceer, Selçuk Belediye Başkanı Filiz CeritoğluSengel, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de katılacak. Panelinmoderatörlüğünü ise Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan üstlenecek.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, fuarın Muğla turizmi için yeni iş birliklerinin kapısını aralayacağını vurguladı.

Muğla'nın sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en özel destinasyonlarından biri olduğunu belirten Başkan Aras, "İstanbul Turizm Fuarı, yerli turizmin canlandırılması ve uluslararası tanıtım için önemli bir fırsat sunuyor. Kıyı Ege Belediyeler Birliği olarak da amacımız, bölgemizin ortak turizm değerlerini doğru stratejilerle geleceğe taşımak ve güçlü iş birlikleri kurmaktır. Turizm, sadece ekonomimizi değil, kültürümüzü ve doğamızı da koruyarak geliştirmemiz gereken bir alandır" dedi.