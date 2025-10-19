Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün düzenlediği Sağlıklı Gıda Atölyeleri kapsamında Evka 3 Mutfak Atölyesi'nde bir araya gelen kadınlar, doğal ve katkısız zeytin, turşu ve erişte yapımını öğrendi. Üç gün süren eğitimlerde katılımcılar hem üretmenin keyfini yaşadı hem de sosyalleşme imkânı buldu. Başkan Ömer Eşki, sağlıklı üretimin güçlü bir toplumun temeli olduğunu belirterek bu tür çalışmaların devam edeceğini söyledi.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, sağlıklı ve doğal beslenmeyi teşvik etmek amacıyla yürüttüğü Sağlıklı Gıda Atölyelerine hız kesmeden devam ediyor. Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, Evka 3 Mutfak Atölyesi'nde bir araya gelen kadınlar, geleneksel yöntemlerle katkısız zeytin, turşu ve erişte yapımını öğrendi.

DOĞALLIĞIN VE PAYLAŞIMIN ADRESİ: EVKA 3 MUTFAK ATÖLYESİ

Mutfak ustaları tarafından verilen eğitimler, üç gün süren atölye programları halinde gerçekleştirildi. Katılımcılar hem yeni bilgiler edindi hem de birlikte üretmenin ve paylaşmanın keyfini yaşadı. Kadınların büyük ilgi gösterdiği etkinlik, sosyalleşme ve dayanışma ortamı oluşturarak renkli görüntülere sahne oldu.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, belediyenin hem kırsal kalkınmaya hem de sağlıklı yaşam bilincine destek verdiğini vurgulayarak, 'Bornova'da üretimi, paylaşımı ve sağlıklı yaşamı destekleyen her adım bizim için çok kıymetli. Sağlıklı Gıda Atölyeleri, hem kadınların el emeğini değerlendirmesine hem de geleneksel üretim kültürümüzün yaşatılmasına katkı sağlıyor. Sağlıklı üretim, güçlü bir toplumun temelidir. Bu çalışmaları daha da yaygınlaştıracağız.' diye konuştu.

Bornova Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme alışkanlıkları kazanmasını amaçlayan atölye çalışmalarını önümüzdeki dönemde de farklı mahallelerde sürdürmeyi planlıyor. Böylece hem yerel üretim bilinci güçlenecek hem de kadınların sosyal hayata katılımı desteklenecek.