Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebeti ile muhtarlar ile yemekte buluştu. Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, muhtarların fedakârlıkla görev yaptığını dile getirerek Muhtarlar Günü'nü tebrik etti.

KAYSERİ (İGFA) - Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen yemekli programa Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekili S. Bayar Özsoy, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Dernek Başkanı Levent Karakaya, müdürler ve Kayseri'nin muhtarları katıldı.

Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından muhtarlar günü münasebeti ile düzenlenen yemek programında yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 'fedakâr muhtarlarımız' diye seslendiği muhtarların gününü tebrik ederek, onlara kolaylıklar diledi.

Başkan Büyükkılıç, ayrıştırmadan ötekileştirmeden yerel yönetim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği Kayseri'de görev alan muhtarların, büyük bir fedakârlıkla çalıştığını dile getirerek, 'Bizler imkânlarımız, bütçelerimiz doğrultusunda sizlere layık olmaya, gerek şehir merkezinde gerek taşrada hem imar etmeye hem ihya etmeye, gönüllerde de taht kurmaya gayret ediyoruz' dedi.

Birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyerek hizmet etmenin kendilerine yakıştığını vurgulayan Büyükkılıç, geldiği günden bugüne kadar her zaman yanlarında olan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve ekibine minnet duyduğunu ve teşekkür ettiğini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, 'Şehrimizin en güzel şekliyle anılmasını sağlamak, şehrimizi hak ettiği yere ulaştırmak bizim olmazsa olmazımız' diyerek israfa fırsat vermeden, vicdanının sesini duyarak, kamu hakkını gözeterek, yetim hakkını gözeterek, yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koştuklarının altını çizdi.

Yatırımlara en çok pay ayıran büyükşehirler arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ilk sıralarda yer aldığını ifade eden Büyükkılıç, 'Aynı şekilde inşallah yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşacağız. Şehrimizin, hakikaten onurlu bir şekilde yaşayacağımız, büyükşehirlerin konforunu yaşatan, sıkıntılarını yaşatmayan bir şehir olarak anılması yönünde gayret göstereceğiz' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'ye hizmetleri dolayısıyla teşekkür eden Büyükkılıç, yerel yönetimler noktasında da hizmetlerin bu doğrultuda gerçekleştiğini sözlerine ekleyerek Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım ve hizmetlerinden söz etti. Büyükkılıç sözlerinin sonunda muhtarları ve tüm Kayserilileri, gerçekleşen 7. Bilim Festivali ile sonrasındaki süreçte yapılacak Gastronomi Günleri etkinliğine davet etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tabiriyle 'elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız' diye seslendiği muhtarların gününü tebrik ederek, muhtarların toplum ve devlet üzerindeki yeri ve öneminden bahsetti. Çiçek ayrıca, huzurun şehri Kayseri'deki sokaklarda, güvenliğin bütünüyle sağlanması gayretinde olduklarını dile getirdi. Çiçek sözlerinin sonunda belediye başkanlarının, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile milletvekillerinin ne kadar özveri ile çalıştığına da işaret ederek birlik ve dayanışma içerisinde şehri daha ileriye taşıyacaklarının altını çizdi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Dursun Ataş da muhtarlık kurumunun tarihinden ve öneminden bahsederek Muhtarlar Günü'nü kutladı. Muhtarlarla Pınarbaşı Belediye Başkanlığı döneminde de birlikte çalıştıklarını ve başarıya imza attıklarını vurgulayan Ataş, 'Muhtarlar vatandaşın millete uzanan sesi ve onların bütün sorunlarını ileten kişidir' dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili S. Bayar Özsoy ise muhtarların mesai arkadaşları olduğunu ve gece gündüz millete hizmet etmek için bir araya geldiklerini dile getirdi. Özsoy, Muhtarlar Günü'nü tebrik etti.

Muhtarlık kurumunun 190 yılı aşkın bir tarihi olduğunu dile getiren Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Dernek Başkanı Levent Karakaya da adeta uç beyleri gibi görev üstlenen muhtarların gününü kutladı. Karakaya, vatandaşlara hizmet etmeyi ibadet gibi bildiklerini dile getirerek programda emeği olan Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç ve kurum kuruluşlara teşekkürlerini dile getirdi.

Programda ayrıca Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Şube Müdürü Eda Murat tarafından muhtarlık bilgi sistemi hakkında muhtarlara bilgilendirme yapıldı.