Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde hayata geçirdiği kapalı pazar projelerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. İzmit Yenidoğan Mahallesi'nde inşa edilmesi planlanan yeni kapalı pazar alanı, bölge halkına daha konforlu ve modern bir alışveriş ortamı sunacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'yi her alanda geleceğe taşıyacak projeleri birer birer hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan vatandaşların yaşam kalitesini artıracak yatırımları da hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir, İzmit Yenidoğan'a modern kapalı pazar alanı inşa ediyor.

İzmit Yenidoğan Mahallesi Halit Cansever Sokak ile Mehmet Ali Kağıtçı Sokak arasında bulunan 'İzmit Yenidoğan Kapalı Pazar Alanı Projesi',

Seka Devlet Hastanesi'ne de yakın bir mesafede bulunuyor. Vatandaşın günlük yaşamını kolaylaştıracak olan proje, hem mahalle sakinlerine hem de çevre bölgelerde yaşayan vatandaşlara hizmet verecek şekilde tasarlandı. Merkezi konumu sayesinde ulaşım kolaylığı sağlayacak olan pazar alanı, haftanın belirli günlerinde kurulacak semt pazarıyla bölge ekonomisine de canlılık kazandıracak.

DOĞAL HAVALANDIRMALI MODERN BİR PAZAR

Toplam 5.700 metrekarelik saçak altı kapalı alana sahip olacak yapı, yüksek tavanlı ve doğal havalandırmaya imkân veren modern mimarisiyle dikkat çekiyor. Çelik konstrüksiyon taşıyıcı sistemle inşa edilecek pazar alanı, ferah ve güvenli bir alışveriş ortamı sunacak şekilde planlandı.

OTOPARK ALANI DA DÜŞÜNÜLDÜ

Düzenli ve planlı yerleşim sayesinde hem esnaf hem de vatandaşlar için daha işlevsel bir kullanım alanı oluşturulması amaçlanan pazar alanının yakınına açık otopark cepleri düzenlenerek, araçlı ulaşımın kolaylaştırılması düşünüldü. Yeni kapalı pazar alanı tamamlandığında, Yenidoğan Mahallesi modern, düzenli ve dört mevsim hizmet verebilecek bir alışveriş alanına kavuşmuş olacak.

PROJE ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığınca yürütülen projenin teknik ve planlama çalışmaları başlatılırken, bu sürecin tamamlanmasının ardından ihale aşamasına geçilerek, kapalı pazarın yapımına başlanması planlanıyor.